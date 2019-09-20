Bu kışın lezzeti Hawaii’nin çiğ balığı

Hava sıcaklığının yazı aratmaması hiç işimize gelmiyor. Mayo-bikini sezonu geçmiyor sanki.

Ofislere kapanmak, beyaz yakalı yaşantımıza dönmek istemiyoruz. Bu yüzden iş toplantıları da hep dışarıda, şehrin popüler mekanlarında yapılıyor.

Yazımı yazarken, birtakım iş insanları; Bebeköy Backyard'daki dev mermer masada toplanmış laptop'larıyla hem çalışıyorlar, hem de etraftakileri süzüyorlar.

Gelelim şehirde olup bitenlere ve gece hayatındaki yeni mevzulara...



KENDİN TASARLA

- POKE BAR TRENDİ: Son dönemde irili ufaklı her yerde poke'ciler var. Poke ne mi? Bir Hawaii spesiyali...

Marine edilmiş ve küp şekilde doğranmış çiğ balıklara poke deniyor. Aslında Hawaii'li balıkçıların kendilerine yolluk olarak hazırladığı bu yemek, tüm dünyada bir trende dönüştü.

New York seyahatim sırasında adım başı poke'ciye rastlıyordum.

Çiğ balığa eşlik edebilecek ne varsa kasemin içine doldurup tıka basa yiyordum. Üstelik de çok düşük kalorili bir lezzet.

Balığınızı neyle yiyeceğinizi seçerken, bir bakıma kendi yemeğinizi kendiniz tasarlamış oluyorsunuz.

Hızlı tüketilebilen bu sağlıklı yemek, formuna dikkat eden şehirliler için çok ideal. İstanbul'a döndüğümde ise Nişantaşı Topağacı'nda Pokemate çıktı karşıma. Mekana giriyor, poke barına doğru yürüyor ve beş aşamalı olarak oluşturacağınız kasenizi sipariş ediyorsunuz. Mekanda Instagram'da paylaşmalık çok malzeme de var. Anlaşılan o ki; bu kış hepimiz biraz Hawaii'li olacağız.



PARTİ ZAMANI!

- ADADAN İSTANBUL'A: Bu sıcaklarda ne yapalım, yaz bitmesin, enerjisi üstümüzde kalsın diyorsanız; Mikonos'un ünlü parti mekanı Scorpios, adada sezonu kapatıp İstanbul'da iki geceliğine parti veriyor. Mekanın hem DJ'leri, hem de şefleri İstanbul'a geliyor. Partide Scorpios'un ünlü şefi Alexis Zopas'ın elinden lezzetler çıkacak. Valeron ve Jean Claude Ades de DJ kabinine geçecek. Parti cuma yani bu akşamüstü başlıyor, cumartesi gecesine kadar sürüyor.

Bakalım partide neler yaşanacak... Etnik kafaların etkisi İstanbul'da nasıl ses getirecek? Belli mi olur, belki Scorpios bir şubesini de İstanbul'da açar.