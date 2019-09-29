Sosyetikler artık çelik pipetleriyle geziyor

Kağıt pipet kullanımı uzun yıllardır yurt dışındaki birçok mekanda uygulanıyor. Bununla ilgili yazı yazmış, bizim de bilinçlenmemiz gerektiğini vurgulamıştım. WWF-Turkiye ve TURYID, sıfır atık için harekete geçmiş ve toplam 22 restoran, 121 şubesiyle bu konu hakkında birtakım kararlar almışlar. Amerikan servisleri kaldırılmış, sular sürahide servis edilmeye başlanmış ve kapıt pipete geçilmiş. Plastik kirliliğini durdurmak için süper hareket! İşler böyle olunca da sosyetikler çözüme çok İngiliz yaklaşmış ve yanlarında çelik pipet taşımaya başlamış. Artık gittikleri mekana kendi pipetleri ile gidiyorlarmış. Bu fikre bayıldım. Ben de kendime çelik pipet alacağım.



Bebek semalarının en tatlı çifti!

Biri oyuncu, diğeri ise tasarımcı ve müzisyen... Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi çiftinden bahsetmek istiyorum. Magazin basını çifti yeni görüntülemiş. Uzun zamandır markajımda olan ikili, son zamanlarda gördüğüm en uyumlu, en rahat çift. Aşklarını günümüz ünlüleri gibi gizli yaşamıyor, Bebek sahilinde ya da İstanbul'un popüler mekanlarında el ele görüntüleniyorlar. Aşka inancımızı kaybettiğimiz şu günlerde onların aşkı hepimize çok iyi geldi.



Depremle bile kafa bulmak!

Yıllar sonra deprem tekrar konumuz oldu. Hazır mıydık? Hiç sanmıyorum! Peki en çok kriz yaratan neydi? Telefon hatlarının kesilmesi. Haliyle WhatsApp kıymete bindi. En çok geçen onca yılın ardından telekomünikasyon konusunda bir adım bile ilerleyemememiz konuşuldu. En çok rahatsız eden konu ise sosyal medyadaki haberler. Bunlardan en rahatsız edici olan bir ses kaydıydı. 04.00'te çok daha şiddetli deprem yaşayacağımız hakkındaki kayda hepimiz inandık. İşte böyle uydurma bilgiler paniğin artmasına sebep oldu. Böyle durumlarda nasıl acımasızlaşıp korku salan insanlara dönüşebiliyoruz hiç anlayamıyorum.



Yeni trend RPT ilişkiler

Yeni bir ilişki tabirinden bahsetmek istiyorum size: RPT ilişkiler. Repeat yani tekrar anlamına gelen bu ilişki modelinde; işin içine hiç duygu koymadan bir şeyler yaşıyorsun. Aynı insanla birçok kez görüşüyor, ancak ona karşı bir sorumluluk beslemiyor, kısacası takılıyorsun. Bu tabiri daha çok genç sosyetikler kullanıyor. Sanırım bu ilişkinin en iyi yanı, kafaların rahat olması.