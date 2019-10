Rakip restoranlar sahte rezervasyon yapıyor

Eğlence sektöründe işletmecilik yapan bir arkadaşımla laflıyoruz. Bana mekan işletenlerin başına gelen bir mevzudan bahsediyor; rakip mekanların yaptığı sahte rezervasyon. Örneğin; önceden sahte isim ve kişi sayısı ile hafta sonu için bir mekana yer ayırtıyor ama birkaç dakika kala rezervasyonlarını iptal ediyorlarmış. Burada amaç, mekanı son dakika boş bırakmak ve iş yapmamasını sağlamak. Benzer olayın kendisinin de başına çok geldiğini belirten arkadaşım, "100 kişilik mekanda son dakika iptallerle 40-50 kişiye düştüğümüz oldu. Sektördeki rakiplerimizin art niyetli hareketleri yüzünden çok rezervasyon kaçırdık" dedi. İnsanoğlu olarak iyice kafaları yaktık. Çok üzücü.



Plakçılar Çarşısı'nda defile

8-11 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM de gerçekleşecek İstanbul Moda Haftası'na hazır mısınız? Hep birlikte tasarımcıların 2020 ilkbahar/ yaz koleksiyonlarını göreceğiz. Benim bu sezon en çok merak ettiğim defile, Şansım Adalı'nın Sudi Etuz defilesi. Çünkü seçtiği defile mekanlarıyla her zaman şaşırtmayı seven Şansım, bu kez tarihi yarımadanın en önemli modern yapılarından biri olan Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nı tercih etmiş. Yeni jenerasyona unutulmaya yüz tutan yerlerimizi hatırlatma kafanı çok seviyorum Şansım!



Anti sosyal medyacı mekanlar

Gece hayatının başarılı DJ'lerinden Orkun Bozdemir'den aldığım bir haberi paylaşmak istiyorum. Bozdemir, bu sezon için fotoğraf çekmenin, sosyal medya paylaşımının yasak olduğu bir mekan projesi olduğundan bahsetti. Benzer sistemi uygulamaya çalışan yerler var ancak Bozdemir, bu konuda çok daha sıkı olacaklarını söylüyor. Her anımızı paylaşmaya meraklı olduğumuz için bizimkiler bu kurallara ne kadar uyar bilinmez ama antisosyal medyacı mekanlar olsa ne kadar hoş olur.



Bestemsu Özdemir'den yeni proje

Oyuncu Bestemsu Özdemir ile bir davette karşılaştık. Büyük bir heyecanla Nişantaşı Topağacı'nda açacakları yeni mekandan bahsetmeye başladı. Kasım'ın ilk haftasına yetiştirmek istedikleri mekanın dekorundan menüsüne kadar her detayıyla kendisi ilgileniyormuş. Mekan; hem mahallenin ruhuna uygun, hem de eğlenceli bir yer olacakmış. Özellikle oyuncu tayfasının adresi olacağını düşünüyorum.