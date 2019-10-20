Gençlerin gözde mesleği dijital menajerlik

Sosyal medyanın kendi ünlülerini yaratmasından sonra dijital menajerlik sistemi de yükselişe geçti. Malum sosyal medyada her gün yeni bir ismi konuşuyoruz, o da bu rüzgarla takipçi kazanıyor ve hooop bakmışsınız o kişi dijital şöhret! Öyle olunca da dijital menajerlik mesleği popüler hale geldi. Geleneksel menajerlik sistemindeki isimler dijital dünyaya uzak kaldıklarından, projelere, bütçelendirmelere adapte olamıyorlar. Yani artık çok eski usul kaldılar. Bu yüzden geleneksel ünlüler bile kendilerine dijital menajer aramaya başladı. Gençlerden oluşan, çoğu üniversite öğrencisi olan dijital menajerler, Instagram'da ünlü olmuş isimlere iş bağlıyorlar, projelerini yönetiyorlar. Yaptıkları paylaşım başına da para kazanıyorlar. Markalarla, firmalarla ilişkileri de çok daha iyi. Geleneksel menajerler ise yeni nesil menajerlere sinir oluyor. Acaba ben de kendime böyle bir menajer mi bulsam?



Jennifer Aniston'ın rekoru

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Aniston, 5 saat 16 dakika içinde 1 milyon takipçiye ulaştığı için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş. Bu haberi ilk aldığında muhtemelen kendisi de şaşırmıştır. Böyle bir sonucu beklemiyordur bile! Şu anda takipçi sayısı hızla büyüyor, 14 milyona doğru ilerliyor. Bakalım ünlü yıldız, dünyaca ünlü rakipleri Kim Kardashian gibi 150 milyonları görebilecek mi?



Deli saçması bir uygulama

Sosyal medya mecralarını didikleyen, yeni çıkan ne varsa ilk kullananlardan biriyim ama Tiktok denilen deli saçmasının parçası olmak için sıyırmak lazım. Bir de ünlüler işin içine dahil oldu. Muhtemelen onlarla anlaşma yapılmış çünkü Instagram'dan bile Tiktok içeriklerini paylaşıyorlar. Sosyal medyayı mizah ile birleştiren Vine ve Snapchat sonrası üçüncü akım olarak karşımıza çıkan Tiktok'a ancak 'Vah halimize' demek için girilebilir. Topluca eğlenelim derken nasıl garip hallere düştüğümüzü analiz edebiliriz burada.



Uber kalktı ama...

Gazetemiz yazarı Mevlüt Tezel, geçtiğimiz günlerde Uber'e "Güle güle" demiş ve uygulamanın resmi olarak İstanbul'dan kalktığını haber vermiş. Ben senin kadar sevinemedim Mevlüt Abi. Neden mi? Günün büyük bir kısmını sokakta mobil olarak yaşayan biriyim ve gün içinde taksi bulmak o kadar zor ki... Hele gün ortası değişim saatlerine denk geldiysek yandık, büyük zaman kaybı. Gideceğin adresi beğenmeyen şoförler de cabası. Araçların temizliğini saymıyorum bile. Son olarak da bir taksicinin bizzat yakın arkadaşıma yaptığını anlatayım. Arkadaşımın adı Valerie, kendisi halis muhlis Türk ama şoför onu yabancı sanıyor, pazarlık yapıp bir ücrette anlaşmaya çalışıyor. Kız "Ben Türk'üm, yabancı değilim" dese de inanmıyor. Yani bir de 'Taksimetreyi açmadan turisti kandıralım kafası' olanlar var.