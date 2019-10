Çıkar ilişkisinde zirveye oturan ünlü arkadaş!

Geçtiğimiz günlerde Instagram takipçilerimde son durum nasıl diye bakınırken, ünlü bir şarkıcının beni takip listesinden çıkardığını fark ettim. Halbuki yeni şarkısı çıktığında Instagram'dan duyurayım, gazete köşemde yazayım diye pek sıcakkanlı, pek arkadaş canlısı davranmıştı. Her fotoğrafıma yorumlar, beğeniler havalarda uçuyordu.

Ben de istediklerini bir bir gerçekleştirdim haliyle. Peki ya sonra?

Hanımefendi amacına ulaşınca beni takip listesinden çıkartmış.

Üzüldüm mü? Hayır! Ama işi bitene kadar canım cicim davranan, sonra bay bay diyen karakterler lütfen hayatımdan çıkın! Neyse ileride yeni bir proje yaptığında görüşürüz, o zaman da bahanesi hazır olur kesin:

"Tatlım yanlışlıkla olmuş."



Dünyaca ünlü fenomenler İstanbul'dan geçti

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Inflow Ödül Töreni'ni izlemek için dünyanın dört bir yanından 100'e yakın sosyal medya fenomeni İstanbul'a geldi. Ödül töreni öncesi düzenlenen yemekte ve after party'de ben de vardım. Yemekte dünya fenomenleri ile benzer durumda olduğumuzu gördüm. Gece boyunca tüm davetliler telefonuna kafasını gömmüştü.

Dans edenler de sadece Instagram'a malzeme çıkarmak için harekete geçiyorlardı. Videoyu çekip tekrar yerlerine oturuyorlardı. Bir ara kendimi pistte yalnız başıma dans ederken buldum.

Sosyal medya ünlüleri, aslında tam anlamıyla antisosyal bir kulübün parçası. Belki de bu kadar antisosyal olmak onları meşhur etti. Gecede En İyi Youtuber Alper Rende, En İyi Instagrammer Reynmen, En İyi Twitch Influencer'ı Ferit Karakaya, En Kreatif İçerik Üreten isim ise Burak Altındağ oldu.



Bu kanalda mizahtan müziğe her şey var

Youtube'un içerik üretenleri daha çok genç kesimin, hatta çocukların ilgisini çekecek türde. Çağla Şıkel, Şeyma Subaşı, İdil Yazar gibi yemek, güzellik kanalları orta yaşa hitap edebilir ama ben hâlâ istediğim kafada bir kanal bulamamıştım. Bir de Zeynep Bastık'ı unutmamalıyız tabii.

Şimdilerde İbrahim Selim favorilerim arasına girdi. Selim'in Youtube kanalını çok sevdim.

Mizahtan, müziğe, güncel konulardan stand up'a kadar her şey var.

Bizim gibi 30 yaş ve üstü insanlar için oldukça sürükleyici sohbetlerin yapıldığı ünlü konuklar da cabası. Özge Özpirinçci bu haftanın konuğu oldu, daha önce ise Serenay Sarıkaya ve Aybüke Pusat katılmış.



Bu geceye bayıldım

Burcu Esmersoy'un Instagram sayfasında paylaştığı bir geceye denk geldim. Hayal Kahvesi'nde düzenlenen Ladies Night adlı geceye katılan kadınlarla sohbet eden Esmersoy, kişisel mevzularını da anlatmış. Kadınlarımızın güçlü kadın figürleriyle bir araya gelme fikrini hep çok sevmişimdir. Belki de sosyal medyanın, video kaydının olmadığı daha samimi organizasyonlar olsa ışığa ihtiyacı olan kadınlarımız daha çok aydınlanacaktır.