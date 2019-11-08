Partici gençler patatesle zayıflıyor

Sosyetik gençlerin yeni diyet yönteminin başrolünde patates var. Özellikle bu beslenme biçimi ile kilo vermek isteyenler; gezmesinden tozmasından ödün vermeden kısa sürede zayıflamak isteyen partici gençler.

Ancak bu diyette patatesin en saf, en doğal halini yemeniz öneriliyor. İster haşlayın, ister fırına verin karar size kalmış ancak yanına ne sos, ne de tuz, hiçbir şey eşlik etmeyecek.

Üç günlük diyette beş kilo veren de var tabii ama bu diyeti nasıl bir sporla desteklediğiniz de önemli. Bu ara pazar-çarşamba günleri arasında patates diyeti yapanlara çok denk geliyorum.

Hadi hayırlısı!



Sokak lezzetleri sevenlere

Eğlence ve yeme içme sektörünün popüler isimlerinden Sarp Yaman'ın yeni adresi Mr. Bau.

Maslak Sanayi bölgesinde açılan mekanda; Tayvan ve Çin kökenli bao adı verilen pofidik ekmeklerin arasında çeşitli lezzetler sunuluyor. Favori bao'su da çedarlı kokoreççi. Lezzet avcıları iyi bilir; bao'yu dünyaya ünlü şef David Chang tanıtmıştı. New York'taki restoranı Momofuku'da bao satmaya başlamıştı. Ah diyorum, ünlü şef gelse, kokoreçli bao'yu tatsa kıskançlıktan çatlar. Bravo Sarp! Bir de tatlı niyetine içinden Nutella fışkıranı var ki, tam bir kalori bombardımanı.

Semtin beyaz yakalılarına lezzetli bir haber olarak duyurulur.



Rap dünyasına bomba gibi düşen haber!

2019 yılı Türkçe rap'in, pop müziği tahtından ettiği bir yıl oldu. Ezhel, Ben Fero, Killa Hakan, Ceza ve daha birçok rap'çinin şarkıları, art arda favori müzik listelerimize eklendi. Ancak Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısının orijinal versiyonu Spotify'dan kaldırıldı. Peki neden? İddiaya göre şarkı Young Slatt&B Stakk feat. Peewee Longway'in 'Work my Move'undan alıntı. Yıllarca pop dünyasının hitleri, başka başka şarkıların alt yapıları üzerine yazıldı. Biz dinleyiciler sadece eğlencemize bakıyoruz öyle değil mi? Spotify'dan kalksa da başka başka remix'lerle coşmaya devam ederiz.



Story paylaşırken izin aldın mı?

Geçtiğimiz günlerde bizzat başıma geldi, spor salonunda spor yapan eğitmenlerin uzaktan videosunu çekip Instagram'da paylaştım. Videoda kim oldukları bile belli olmuyorken, birkaç dakika içinde içlerinden birinden tepki geldi. İzin almam gerektiğini, onlara sormadan böyle bir paylaşım yapmamın etik olmadığını vurguladı. Ben de saygı gösterip sildim. Gece kulübünde alkollü ortamda video çekilmesine tepki gösterenleri anlıyorum da, gençleri gaza getirecek aktivitelerin paylaşılmasında ne var çözemedim. Sonunda Instagram bizi çıldırtacak, bu gibi sebeplerden tartışmalar çıkacak; benden söylemesi.