İlişki bitiren yeme-içme geçmişi

Birçoğumuz Yemek Sepeti'nin uygulamasını kullanıyor, karnımızı doyurmanın kolay yolu olarak buradan sipariş veriyoruz. Bir erkek arkadaşım, sevgilisinin yeme-içme alışkanlıklarını merak etmiş. Aynı semtte oturduğu kız arkadaşının hesabını ve sipariş geçmişini bulmuş. Sevgilisinin yemek siparişlerinin lahmacun, kebap, çiğ köfte ağırlıklı olduğunu görünce şaşkına dönmüş. Çünkü bugüne kadar tüm buluşmalarında hafif, kalorisiz salatalar tercih eden kız arkadaşının, yeme içme alışkanlıkları bambaşkaymış. Demek ki ilişki içindeyken göstermek istediğimiz benliğimiz ile evdeki halimiz arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Sonrasında ufak bir sürtüşme yaşamışlar, araları şu an limoni. Aman çıtır-çerez sebeplerle ilişkinizi bozmayın gençler.



SMOKİNLİ FOTOĞRAFLARA KANMAYIN KIZLAR!

'WhatsApp profil fotoğrafından nasıl bir adam olduğunu anlıyorum.' Bu söz, bir kız arkadaşımın dilinden döküldü. 'Nasıl yani?' diye sordum, şöyle devam etti: "Özellikle smokin ceketli, davet beyefendisi pozu vermiş adamlardan kaçıyorum. Güvenilir gibi görünüyorlar ama en playboy, en çapkın, en flörtöz adamlar onlar oluyor. Biz bu tarz profil fotoğraflarına 'kız düşürme fotoğrafı' diyoruz." İlginç bir bakış açısı. Demek ki WhatsApp fotoğrafı üzerinden böyle analiz yapanlar da var.



INSTAGRAM'DA BEĞENİ YARIŞI KALKTI

Uzun zamandır bir söylentiden ibaretti; 'Instagram beğeni sayılarını kaldırdı, kaldıracak' diye. Sonunda bu durum güncelleme ile beraber geldi. Artık sadece kendi paylaştığın fotoğrafların beğeni sayısını görebiliyorsun, bir başkasınınkini göremiyorsun. Artık sahte beğeni satın alanlar derin bir oh çekecek. Beğeni yarışında olan fenomenler da rahatlayacak; sayıya değil fotoğrafın kendisine konsantre olacaklar. İlerleyen zamanlarda algoritma işine de el atarlarsa iyi olacak. Paylaştığım fotoğrafın bir gün sonra takipçilerimin karşısına çıkması beni çok rahatsız ediyor.