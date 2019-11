2020’de erkekler topuklu ayakkabı giyecek

2010'da Serhat Kidil isimli bir popçu, karşımıza takım elbisenin altına giydiği yüksek topuklu ayakkabı ile çıkmıştı.

O yıllar geride kaldı, sonra Serhat müzik piyasasından çekildi sanırım. Onun üstüne benzer iddia ile hiç kimse karşımıza çıkmadı.

Ancak birkaç moda editörü arkadaşımın kulağıma şu bilgiyi fısıldadı: 2020'de erkekler de topuklu ayakkabı giyecek!

Yapmayın, olamaz, çok sert bir hareket bu! Bu noktada dünya moda trendlerini belirleyen Marc Jacobs'ın Instagram sayfasını gösterdi bir arkadaşım. Ünlü tasarımcı, sokak stilini yüksek topuklu bir ayakkabı ile tamamlıyor. Bizim ünlü erkeklerimizden kim buna 'Evet' der bilmiyorum. Kuralları yıkmak konusunda öncü olan, trendleri birçok ünlüden önce takip eden, benim de hayranlıkla takip ettiğim Edis, XOXO dergisinde iddialı stiliyle dikkat çekiyor. Hem saçlarını sarıya boyatmış, hem de Kısmet by Milka küpeleri ile 'Helal be dedirtiyor. Şimdi bakalım topuklu ayakkabıyı ilk kez kim deneyecek merakla bekliyorum.



Modanın yeni adresi Bebek olabilir

Nişantaşı denilince akla ilk gelen unsurlardan biridir moda... Tasarımcıların showroomları, moda editörlerinin ofisleri hep oradadır. Bu yüzden de ünlü isimler, bloggerlar bu semtte takılır. Ancak son günlerde tasarımcılar; Nişantaşı'nın turistik bir semte dönüşmesinden çok mutsuz. Özellikle de trafiğinden şikayet edenler, semti yavaş yavaş terk ediyorlar. Bu kişiler Arnavutköy-Bebek hattına taşınmaya başladılar. Önümüzdeki yıllarda Bebek moda semti olursa ve Nişantaşı'nı hızla sollarlarsa şaşırmayın.



İkizlerin başarısı sınır tanımıyor

Tasarımcı ikizler Raisa&Vanessa Sason'un Arnavutköy'deki showroomlarında hızlı ve hararetli bir gün yaşanırken öğrendiğim en heyecanlı detay; Taylor Swift'i giydiriyor olmaları. Birçok kişi bugüne kadar PR şirketi üzerinden tasarımlarını hediye ederek ünlü isimlere ulaşırken, ikizler son kuruşuna kadar parasını almışlar. Global arenada hayalini kurdukları ünlüler arasında kimler var diye merak ettim. Keira Knightley ve Charlize Theron'u giydirmek istiyorlarmış.



Can, Rusya'da da aynı ilgiyi görür

Can Yaman'ın geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gördüğü aşırı ilgi çok konuşuldu. Akıllara 'Bu ilgi gerçek mi kurgu mu?' sorusunu getirdi. Ancak Yaman'ın dizisi bir tek İspanya'ya değil, Ortadoğu ülkeleri ile İtalya ve Rusya'ya da satıldı. Yani Rusya'ya gitse belki bu ilginin daha fazlasını görecek. Ayrıca Can, Instagram'da Madrid'e gittiğini de duyurdu. Haliyle fanları da havalimanına gitti onu karşılamaya. Bu arada ben Bebek'te yaşıyorum, ne zaman sahil yürüyüşüne çıksam, fanları bana da Can'ı nerede bulacaklarını soruyor. Lucca'nın önünde saatlerce beklemelerine ben de şahit oldum. Her şeyi geçtim, Can'la ne zaman fotoğraf paylaşsam İtalyan ve İspanyol fanları DM kutuma yüzlerce mesaj atıyor. Peki sorarım bunları da mı Can yaptırıyor?