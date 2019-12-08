‘Bilinçli ayrılık’ trendine hayranım

Size bayıldığım bir ayrılık trendinden bahsedeceğim: Bilinçli ayrılık. Bu ayrılık biçimini yıllar önce ilk Gwyneth Paltrow'da gördük. Chris Martin ile olan evliliğini sevgi ve saygı çerçevesinde noktalarken "Biz, her zaman bir aile olacağız ve birçok yönden hiç olmadığımız kadar birbirimize yakınız. Öncelikle ve en önemlisi iki harika çocuğumuzun anne-babasıyız. Onlardan bu zor zamanda ayrılığımıza ve özelimize saygı duymalarını istedik" demişti. Bu hafta benzer bir ayrılık mesajını da Derin Mermerci yayınladı. Cem Aydın'la evliliğinin bitişini öyle bir duyurdu ki, kavga-kıyamet ayrılıkların içinde bize çok iyi geldi. Mermerci "Yedi sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık; dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna, eş dost kutlamalarına... Bugün de yeni hayatımıza... İkimizin de yolu açık olsun Cemocum" diye bir paylaşım yaptı. Birçok çifte örnek olması dileğiyle...



Londra'da çocuklar gibi coşacağım

Yılbaşı öncesi Londra'ya yılın en güzel zamanını yaşamaya gidiyorum. Özellikle Winter Wonderland'de içimdeki çocuğu coşturacağım. Hyde Park'ın ortasında devasa bir alana kurulan festival tadındaki eğlenceli yeni yıl parkında yok yok. Sirk gösterileri, lunapark eğlencesinin en teknolojik hali, canlı müzik, buz pateni sahası, yeni yıl süsleri, yetişkinler için büyük dönme dolaplar... Orada yeni yıl filmlerinin içindeki çocuk oluyorsunuz bir anda. Havalar soğuk olduğu için sıkı sıkı giyinip gideceğim, dev eğlence parkurundan bol bol paylaşım yapacağım; takipte kalın.



Kıskanç eşin isteği: Instagram'ını kapatacaksın

Geçtiğimiz günlerde taze bir çiftin aldığı bir kararı duydum. Kıskanç eş, kocasına "Instagram hesabını kapatacaksın" diyerek resti çekmiş, neredeyse evlilik sözleşmesine bu isteğini koydurtmuş. Yerli yerinde bir karar! Geçtiğimiz hafta evlenen başka bir arkadaşım da telefondaki tüm sosyal medya hesaplarını kapattırmış kocasının. Peki kafalardaki soru şu: Gelin kızımız kapatmış mı? Hayır tabii ki! Kadınların gücü diyorum.



Dijital platformlardaki diziler beynimi yaktı

Başlarda her şey çok kıvamındaydı. Birkaç dizi platformunda yayınlanan yapımların etrafında dönüyor, hepimiz ortalama aynı işlerin takipçisi oluyorduk. Halihazırda hizmet veren Hulu, HBO, Amazon Prime gibi servisler dışında Facebook Watch da kendine özel içerikleri ile dizi ve filmler sunuyor. Çizgi roman dünyasının köklü şirketlerinden DC Entertainment da çizgi romanların dijital versiyonlarını sunuyor. Disney+ ve Apple da kendi platformlarıyla bu yarışın içinde. Peki sonunda ne olacak? Dizi ve filmler arasında savrulurken içerik fazlalığından kafayı sıyıracağız. O yüzden şimdilik tüm platformlara ufak bir veda.