Otel değil, sanki yeni nesil bir müze

Londra dosyamın ilk bölümü ile karşınızdayım... Şehre gider gitmez Hyde Park'ın içindeki Winter Wonderland'e yakın bir otel olsun diye düşünüp çevresindeki yeni açılan otellere göz attım.. Bölgenin en çok konuşulanları arasında Hard Rock Hotel var. Malum Hard Rock Cafe İstanbul'da da vardı ama dünyada popülaritesini yitirirken otelcilik alanında atılımda bulunması ve Londra'da bir şubesini açması şaşırttı. Otelin içine girdiğiniz anda dünya starlarının özel eşyalarından oluşan yeni nesil bir müzeye girmiş hissiyatına kapılıyorsunuz. Bu isimlerin arasında Lady Gaga, Nicki Minaj, Taylor Swift, Ozzy Osbourne, ve Paul Stanley gibi birçok ünlü de var. Bol müzikli, eğlenceli bir otel. Müdavimleri ise Ortadoğulu turistler.







Facebook ekibiyle tanıştım

Gezi sırasında Facebook merkez ofisine ziyarete de gittim. Türk çalışanları da olan ofisin içinde Türk bayrağı asılıydı. Renkli, eğlenceli ve ünlü sokak sanatçılarının eserlerinin bulunduğu ofiste; Instagram'da ve Facebook'ta paylaştığımız hikayelerin kişiselleştirilmesinin önemini de konuştuk. Yani paylaştığınız her şeye bir renk ve bir yorum katın gençler! Düşünmeden paylaşmak yok. Facebook'un aktif Türk kullanıcı sayısı 43 milyonmuş. Hindistan, Çin ve Amerika'dan sonra Türkiye geliyormuş. Unutmadan bir de buraya Facebook'un Türk ekibiyle ile bir hatıra fotoğrafımı bırakayım. Onları da tebrik edelim.







Yeni yıl rekabeti

Londra'da ünlü otellerin arasındaki en büyük yarış, yılbaşı ağaçlarında yaşanıyor. Claridges'ın gelenekselleşen tasarım ağaçlarını çok kez köşemde yazmıştım. Bu sene de 2020 yılbaşı ağacını Christian Louboutin tasarlamış. Otelin içinde hem bir ağaç var, hem de Loubi Ekspresi adı altında kırmızı bir tren yer alıyor. Fransız lezzetlerinden oluşan minik bir de tadım menüleri var. Bu sene The Lanesborough Hotel de Ralph and Russo tasarımı bir yılbaşı ağacına imza atmış. Bizim otellerimizde de benzer bir uygulama olsa ne hoş olurdu. Bunun turizme ve modaya da faydası olacaktır.



Kanser hastalarına şifa olan çiçekler

Londra'daki Ever After Garden mutlaka ziyaret edilmesi gereken bahçelerden. Buradaki çiçekler gerçek değil, hepsi yapay. Siz 10 pound karşılığı ışıklı çiçekleri ellerinizle dikiyor, bu çiçeklerle bir kanser vakfına yardımda bulunuyorsunuz. O kadar renkli ve ışıklı ki, Instagram paylaşımları için uğrayanı çok.