Beauty pass modası

Size mekan sahibi bir arkadaşımdan öğrendiğim Beauty Pass'den bahsetmek istiyorum. Olay şu; diyelim yeni açılan bir mekanınız var ve orayı güzel kadınlarla dolu göstermek istiyorsunuz. İşte bu uygulama ile belirlediğiniz günlerde mekanınıza modeller geliyor. Modellik ajansları ile iş birliği yapan bu uygulama ile etrafta birbirinden hoş ve alımlı modeller dolanıyor. Yurt dışında birçok yerde uygulanan bu uygulamayı genelde restoranlar, spor salonları, kafeler ve gece kulüpleri kullanıyor. Modeller, güzellikleri ile bedava yiyip içerken sizler hesap ödeyip 'Etrafta ne hoş insanlar var' yorumu yapıyorsunuz. Fikri sevdim! Modellerin tek yapması gereken sosyal medya hesaplarını aktif kullanıp paylaşım yapmak.



İstanbul'da neler oluyor?

Tarabya'daki Kun adlı mekan, kısa sürede başarısını ispatlayınca şubeleşmeye başladı bile. Kemer Country taraflarında bir yenisine daha imza atılıyormuş. Küçük küçük Kun'lar şehrin her noktasına açılırsa şaşırmam. Yaza da Bodrum düşünülüyormuş. Çeşme'nin en'lerinden The Beach of Momo'nun Bebeköy'deki yeni yerinin açılmasına sayılı günler kaldı. Backyard'a kapı komşusu olacak mekanın açılmasına en çok ben seviniyorum. Mahalleme bir hareket gelecek, sabah servisi ile başlayan mekanda gecenin geç saatlerine kadar eğlence olacak. Harbiye'deki eski Klein'ın alt katına açılacak Klischee aynı yerlerde canlı müzik dinlemekten sıkılanlara sıkı bir alternatif olabilir.



Uyurken kırışmayın

Geçtiğimiz günlerde Instagram reklamı olarak karşıma çıktı güzellik yastığı. Siz derin derin uyurken o sizin güzelliğinizi düşünüyor. Henüz birkaç gecedir kullanıyor olsam da, uyku kırışıklığına ve sabah uyandığınızdaki şişliğe çok iyi geliyor. Yatakta uyurken debelenen biri için oldukça faydalı. Bunun bir de yorgan versiyonunu yapsanız ya; gece sarılıp uyuduğumuzda sabahına incecik uyansak. Ah teknoloji buna da vesile olur da o günleri ben görür müyüm bilinmez.



Yeni trend havadan öpücük

Aralık'ın son günlerinde biz İstanbul gezginleri o davetten bu partiye sürekli bir koşturma halindeyiz. Hal böyle olunca da yorgun ve tahammülsüz insanlara dönüşmeye başladık. Özellikle aynı insanları gün içerisinde defalarca kez öpüyoruz, yanaklarımız aşınıyor. Bir arkadaşım bu duruma çare bulmuş: Air kiss, yani yanakları birbirine dokundurmadan havadan öpücük! Ne makyaj dağılır, ne mikrop bulaşır, onca insanı öpmeye de gerek kalmaz ama kimsenin de kalbi kırılmaz. Bence iyi fikir. Dışarıdan biraz samimiyetsiz bir hareket gibi görünse de biz İstanbul insanı buna da alışırız.