Fenomen çocuk bakıcısı ve spa’da unutulan 500 bin TL’lik saat çok konuşuldu

2020'ye girmemize saatler kala 2019'un nasıl geçtiğini özetlemek istiyorum. En çok hangi yazılarım merak edildi? Diğer yazarların bana köşesinden seslendiği, sabah programlarında en çok konuşulan mevzularım nelerdi? Hep birlikte bir bakalım...

Sevgilisinin yeme-içme alışkanlıklarını Yemek Sepeti uygulamasından öğrenince şaşkına uğrayan arkadaşımı anlattığım yazım çok konuşuldu. Konu şöyleydi: Yanındayken kız arkadaşı tek lokma yemiyor, evine dönünce lahmacunu-çiğ köfteyi mideye indiriyordu. Bu yazıdan sonra benzer hikayeleri de çok duydum.



Zengin bir iş adamının İstanbul'daki beş yıldızlı otelin SPA'sında unuttuğu 500 bin liralık saati de olay olmuştu. Bu hikaye sonrası Hıncal Uluç "Daha açık yazmalısın" deyip bana haberciliğin 5N1K'sını hatırlatmıştı.

İşte o ağabeyimiz saatin bir üst modelini sipariş etmiş, koluna takmış bile.

Sosyal medyada meşhur olan bir çocuk bakıcısından bahsetmiştim.

Çalıştığı ailelerin çocuklarını da o hesapta paylaşıyor, markalar da ona tonlarca hediye yolluyordu. O bakıcı da işten çıkarılmış şu an, kendi çocuğunu doğurmayı planlıyor olsa gerek.

New York seyahatimde Rebag isimli ikinci el ürünler satan bir dükkana gitmiştim. Bizim ünlü sosyetikler de çantalarını burada satıyormuş.

Tanınmış isimler deşifre olmamak için okyanusları aşıyordu.

Satışa devam ediyorlarmış, ne olsa bu da bir yatırım öyle değil mi?

Kısa bir süre önce de köpeğinin doğum gününü bir gece kulübünde kutlamak isteyen zengin bir kadından söz etmiştim. Mekan, kurallar gereği ona bu imkanı sağlamamıştı. Aynı mekanın işletmecisi, benzer teklifler almaya devam ettiklerini söyledi.



İtalyan sevgilisinin ailesiyle tanışmak isteyen Türk kızının başından geçenleri de yazmıştım. Türk kızı muradına ermiş, sevgilisinin kiralık anne-babasıyla tanışmıştı. İşler ortaya çıkınca adama tekmeyi basmıştı. Birçok kişi yolda beni durdurup bu kişinin kim olduğunu sordu.

Yazın Bodrum'dan seslenmiştim size, bir iş adamının çift çekirdekli yaşamını yazmıştım. Hem sevgilisine, hem de eşi ile çocuklarına iki ayrı yazlık tutmuştu. Hem de neredeyse komşu sitelerde. Acaba eşi durumdan haberdar oldu mu yoksa görmemezlikten mi geliyor?

Burning Man'de evlenen çiftleri de yazmıştım. Orada evlenen arkadaşımlarım hâlâ çok mutlu, beraber o kadar eğleniyorlar ki...

Okurlarımın en çok şaşırdığı yazılarımdan biri de doğmamış çocuğu okula yazdırmaya çalışan bir aileyle ilgiliydi. Bu sistem İstanbul'un üç-beş okulunda var elbet. Tanıdık bile bulsan çare bulunamıyor.