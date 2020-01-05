MERT VİDİNLİ

Her geçen gün bizi şaşırtan trend haberlerine bir yenisi daha eklendi: Ay ışığında bekletilen suyu içmek. "O da ne Mert?" der gibisiniz ama bunu yapan Victoria Beckham olunca haliyle trend listelerindeki yerini almış bile. Beckham, gittiği bir detoks kampında ay ışığında bekletilip şişelenmiş sulardan içtiğini sosyal medya hesabında paylaşıyor. Ay ışığının güç verdiği, kişinin enerjisini yükselttiği düşünülüyor. Bilimsel olarak da birtakım kanıtlar sıralanmış bu konuyla ilgili. Özellikle dolunay ışığında bekletileni çok iyi geliyormuş. Bu akıma şu sıralar birçok yabancı dizide rastlayabilir ya da cool görünmeye çalışan sosyetiklerin Instagram paylaşımlarında denk gelebilirsiniz.



Tuvalet selfie'leri

2019'un sosyal medya trendlerine bakınca özellikle kadınların en çok da restoran ve club tuvaletlerinden fotoğraf paylaştığını görebilirsiniz. Bakın bu konuda en popüler olan Londra'nın üyelikli kulübü Annabel's. En son geçtiğimiz hafta Özge Ulusoy mekanın tuvaletinden fotoğraf paylaştı. Peki ya bizim topraklarda durum ne? Aynı tabii ki! İstanbul gezgini hanımefendilerimiz de tuvalet selfie'lerine bayılıyorlar. O yüzden yeni mekan açanlar artık kadınlar tuvaletinin dekorasyonuna daha özen gösteriyor.



Yakın arkadaşlar film çekerse...

Bazı oyuncular vardır ki, yan yana geldiklerinde mükemmel bir uyum ortaya çıkar. Bir de gerçek hayatta yakın arkadaşlarsa ve beraber gezip eğleniyorlarsa, o iş harikulade olur. Bakın Melikşah Altuntaş ve Berrak Tüzünataç'ın hikayesini yazdığı 'Biz Böyleyiz' de gerçek hayatta sürekli yan yana göreceğiniz isimlerin çektiği bir film. 10 Ocak'ta vizyona girecek olan, Hümeyra, Özge Özpirinççi, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral ve Boran Kuzum'un oynadığı film, yeni film/dizi kovalayan gezginlerin de markajında. Nereye gitsem 'Özge ve Berrak'ın filmi geliyor' cümlesini duyuyorum. Filmden çıkınca kafanızdan şu cümle geçecek: 'Yaşanmışlıklar kadar insanın yaşayamadığı şeyler de etkiliyor hayatını.'