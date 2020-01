Başlasın art arda film seansları!

Hafta sonunun en ideal programı, evde battaniye altında pinekleyip Oscar'lık filmleri izlemek. Ne de olsa bu hafta heyecanla beklenen 92. Akademi Ödülleri yani Oscar adayları açıklandı. Liste yine dolu dolu ama benim izlenecekler listemi sorarsanız top 5 filmim şunlar: 2019'da Cannes'da Altın Palmiye kazanan 'Parasite' liste başı filmlerinden. İkinci sırada ise 'Bombshell' yer alıyor. Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie'nin başrollerinde olduğu film, Fox News'un kurucusu ve CEO'su Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasını anlatıyor. 'Little Women' da iç savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Beşinci sırada ise Leonardo Dicaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie'nin başrolünde olduğu bir Quentin Tarantiona filmi olan 'Once Upon a Time in Hollywood' var. Bu filmleri merakla izleyeceğim ama benim için Oscar'ı garantilemiş bir film var ki o da 'Judy'! Renee Zellweger'in ödülleri silip süpürdüğü bu filmi izlemeyenler hemen izlesin!



Michelin yıldızlı şef artık İstanbulluları doyuracak

Dünya çapında bilinen şeflerden Michael Riemenschneider'ı Google'ladığımda bir süredir İstanbul'da olduğunu fark ettim, eşi de Türk'müş, vay be! Riemenschneider'in sıra dışı ve etkileyici bir hikayesi de var. Şimdi de yeni girişiminden bahsedeceğim sizlere sevgili okurum. Şef Michael Riemenschneider, birden fazla Michelin yıldızına sahip genç bir şef. Daha 38 yaşında ve İngiltere-Almanya gastronomi dünyasında birçok başarılı işe imza atmış restoranlar yaratmış. Şu sıralarda İstanbul'da yapacağı yatırımlar için şehirde ilk olarak Karaköy'de Spektr by MR ismini verdiği bir restoran açıyor, ardından Zorlu Center ve Bodrum'da şubeleri olacakmış. Yani demek oluyor ki, İstanbul'da da yaşayacağına göre şefler dünyasında sağlam bir rekabet olacak. Ben de Michelin'li yemekler tatmak için heyecanlıyım.



Arnavutköy yenileniyor!

Semtler popülaritesini o bölgede hizmet veren mekanlardan kazanır. Uzun zamandır Arnavutköy'de yenilikler olmuyor, mekanların birçoğu gününü boş geçiriyordu. Ardından sırayla mekanlar kapanmaya ve yerlerine yenileri gelmeye başladı. Bakın semte, meraklı gezginlerin tekrardan ayağını alıştıracak mekanlar var. Angelo, Raquel, Carlos şu sıralar çok konuşuluyor. Angelo'nun pazar akşamüstü partileri ve Nuri Harun Ateş'in canlı performansı, Raquel'in birbirinden iddialı kokteylleri, Carlos'un sosyal medyanın popüler isimlerinden Ala Tokel'in ev sahipliğinde düzenlenen partileri ile merak uyandırdı ve dijital dünya insanlarının kısa sürede uğrak adresi oldu. Bakalım bu yeniliklerin ardından etraftaki komşu mekanlar nasıl atılımlarda bulunacak? Unutmadan, bu açılan üç mekanın da Instagram'lık noktaları var. Önceden de söylemiştim; bir mekanın olmazsa olmaz detayı, Instagram'a malzeme çıkaracak noktalarıdır.