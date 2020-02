Yakın gelecekte biz de 7/24 gözetlenir miyiz?

Dijital platformun yenisi 'Omniscient'un senaryosu oldukça dikkat çekici. İnsanoğlunun dronelar tarafından 7/24 izlendiği bir gelecekte, bu gözetleme sisteminin bir cinayeti tespit edemediğinin anlaşılmasından sonra yaşanacakları konu alan dizi, beni ilk bölümden sardı. Ve yakın geleceğimiz konusunda beni şüpheye düşürdü. Güven altında yaşamak uğruna tüm hayatınızı gözler önüne serer miydiniz? Düşünsenize, en mahrem anınız bile kayıt altında ama suç oranı da neredeyse sıfır. Burada tercih size kalmış, siz hangi dünyada yaşamak istersiniz? Unutmadan, başroldeki Carla Salle'nin oyunculuğuna bayıldım; mutlaka izleyin.



Harry Potter süpermarketi Türkiye'ye gelir mi?

Bu yazıyı okuyan birçok kişi muhakkak Harry Potter hayranıdır. JK Rowling'in imzasını taşıyan Harry Potter serisi, daha ortada filmleri yokken sadece romanlarıyla bile dünya çapında milyonları etkisi altına alan bir fenomene dönüşmüştü. İşte milyonlara buradan haberim var: Önümüzdeki günlerde New York'un ikonik binalarından Flatiron Building'de Harry Potter süpermarketi açılıyor. Warner Bros iş birliği ile açılacak mağazada kendi favori karakterinize uygun tasarım ürünler bulacaksınız. Belli mi olur, bu süpermarketin pop up mağazalarından biri de İstanbul'da açılır. Neden olmasın ki!



Sergen Yalçın geri döndü!

İstanbul'a geldiğim ilk günden itibaren tanıdığım, başarısına şapka çıkardığım, sosyal yaşamında renkli ve popüler isimlerinden biriydi Sergen Yalçın. Şimdilerde tüm gazetelerde, tüm sosyal medya hesaplarında onun adı geçiyor. Futbolla içli dışlı olmayan ben, biraz didikleyince işi çözdüm. Sergen, üç büyüklerden birinin başına geçmiş. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın'ı 1.5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş'ta büyük bir umut ve sevinç var. Ve günlerdir birçok ünlü de Sergen ile fotoğrafını paylaşıp tebrik ediyor. Ben de Sergen'i tekrardan gündemde göreceğim için mutluyum. Onu da, takımını da tebrik ediyorum.



Keşfedilecek bir mekan daha

Bomonti, arzulanan sosyal hareket ile şu an tam bir cazibe merkezi. Açılan mekan sayısının artması ile şu an meraklı gezginlerin gözü üzerinde. Geçen sezon açılan Batard ve Isola'nın ardından, 2019 sonbaharında açılan Kozmonot ve Turk gibi mekanların başarısından sonra, yatırımcılar adres olarak bu bölgeyi seçiyor. 2020'nin en yenisi, The House Residence'nin altında açılan Wu Sushi & Cocktails. Yüksek tavanlı bir binada tasarımıyla da dikkatleri çeken Wu Bomonti, menüsünü şusi ve kokteyller üzerine oturtmuş. Akşam barı ile başlayan ve ilerleyen saatlerde kulüp öncesi ara mekan olan Wu, roll ve sashimilerini 30-58 TL arası fiyat ile sunuyor. Wu Bomonti'nin oldukça büyük ve oturması keyifli olan barında ise imza kokteylleri 60- 70 TL civarında.