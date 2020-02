Güvenlik duvarları hikaye, dikkatli olun!

Haber sitelerinde gezinirken 'ifşa olan ünlülerin fotoğraf galerisi' diye birçok link görüyorum. Yeni trend de bu olsa gerek! Ama atılan başlıklara, bu başlıklar altındaki yazılara, derlenen toplanan fotoğraf albümlerine inanamıyorum! Gerçekten mide bulandırıcı... Tıklanma uğruna bu tarz fotoğraflardan artık haber mi yapıyorsunuz? Çok yazık! Bu konuyla ilgili dikkatimi çeken birkaç konu var, paylaşmak istiyorum...



SAKLI KALIYOR

Akıllı telefon kullanan herkesin, özellikle gençlerin galerilerinde müstehcen fotoğrafları var. Ayna önü selfieler'i, kıyafet veya mayo-bikini denerken arkadaşa fikrini sormak için çekilip atılan fotoğraflar... Ya da rejimdeyken vücut değişimini anlamak için çekilen öncesi-sonrası kareler veya sohbet esnasında sevgiliye veya eşe atılan özel fotoğraflar... Bu fotoğrafların altının süslendiği seksi, aşk hayatlarını alevlendiren cümleler... Bu 'dirty talk' adı verilen baştan çıkarıcı sohbetler, günümüz dünyasının olmazsa olmazı. Neden garipsiyoruz ki?



O FOTOĞRAFLARI SİLİN

Bu arada hacklenmek de artık çok olası bir durum, öyle değil mi? Neyi silerseniz silin; telefonunuzdaki Icloud'ta, yani bulutunuzda saklı kalıyor. Ve aklına koyan, işini bilen bir insan, dilediği anda sizi hackleyebiliyor. İndirdiğiniz o parolalı, güvenlik duvarları olan uygulamalar palavra. Her şeyi geçin; telefonunuzu değiştirirken bile eski telefonunuzdaki bilgilerinizi unutma olasılığınız var. O yüzden bu tarz fotoğraflar önünüze düştüğünde yaymak ve paylaşmak yerine silip kurtulun. Kimsenin günahına girmeyin tabii ama size o fotoğrafları gönderen kişiyi uyarın ve ona karşı dikkatli olun.



Bir hafta sonu tavsiyesi

Yeniköy'ün yükselişi istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Ve semtte art arda yeni mekanlar açılıyor. Geçtiğimiz pazar günü ilk kez gittiğim Fonduralı, şu sıralar en çok konuşulan mekanlar listesinde. Deniz ürünleri ağırlıklı bir menü sunan mekanın üst katı oldukça eğlenceli. Oraya çıktığınızda "Ee nerede eğleneceğiz?" diyeceksiniz ancak tam karşınızda yer alan ahşap içki büfesinin içinde gizli saklı bir sahne var. Bir saatten sonra kapılar açılıyor ve canlı müzik başlıyor. Mekanın en eğlenceli günlerinden biri de pazar geceleri. Genellikle ünlü isimlerin, özellikle oyuncuların tercih ettiği yere mutlaka uğrayın, tabii yer bulabilirseniz.



Her çekik gözlüden kaçmak neyin kafası?

Corona salgını hakkında sayısız senaryo yazılıyor, her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Daha birkaç gün önce Tayland'dan geldim. Oradayken 'Dikkat et, sana da bulaşmasın. Mikrobu İstanbul'a getirme...' diye yüzlerce mesaj aldım. İstanbul'da da birçok toplu taşıma aracında ve AVM'de korunma amaçlı ağız maskesi takanları görüyoruz. Ancak en son şahit olduğum olay 'Yok artık' dedirtti. Bir AVM'de rastladığım bir karı koca, Uzak Doğulu bir çiftle asansöre binmek istemeyerek oradan hızla kaçtı. Asansörün içindekiler de "Biz Çinli değiliz, Japonuz" diyerek seslendiler ama nafile.



SAYGIMIZ OLSUN

Bir arkadaşım da SPA'da 'Bana Uzak Doğulu masaj terapisti vermeyin' diyen bir adama denk gelmiş. Ne acayip değil mi? Salgından korkuyor olabiliriz ama uzun süredir İstanbul'da yaşayan Uzak Doğulular'a da saygımız olsun.