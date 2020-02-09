Yeni trend: Kemik suyu kafeleri

Günümüzde tüm dünya insanı, sağlıklı yaşama, genç kalmaya kafayı takmış durumda. O nedenle son yıllarda hepimiz vücudumuza kolajen yükleme derdine düştük. Bilmeyenler için hatırlatalım; kolajen, insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan bir protein türü. Yani sosyetik diyarlardaki tanımı; genç görünmemizi sağlayan bir nevi takviye. New York'ta da kolajen deposu olan, babaannelerimizin yemek reçetelerinde yer alan ilik ve kemik suyu çorbalarının olduğu restoran barlar yükselişte. Asırlardır birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bu mucizevi besin, içeriğinde yoğun olarak kolajen barındırıyor. Özellikle Anadolu'da kemik hastalıklarının alternatif ilacı olan ve genellikle çorba olarak tüketilen kemik ve ilik suları, son günlerde İstanbul'da da kemik suyu kafelerinde karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de Kalamış'da yer alan Suppla Broth. Co. O mekana gidin; hem kışın bu zamanında içinizi ısıtacak sağlıklı çorbaları tadın, hem de oturduğunuz yerde gençleşin.



Kolajensiz bir hayatı düşünemez olduk!

Kolajen konusu açılmışken şehrin tüm billboard reklamlarında, sosyal medyada, ürün tanıtımı yapan influencerların sosyal medya hesaplarında çeşit çeşit kolajen reklamları görüyorum. Özellikle biz şehir insanı son günlerde birbirimize en çok 'Sen hangi kolajeni kullanıyorsun tatlım?' sorularını yöneltiyoruz. Siz siz olun bunu doğal yollarla kazanmaya çalışın. Soya ve soya ürünleri, A vitamini ve sülfür içeren besinler, ısırgan otu, üzüm çekirdeği, Omega 3 yağ asitleri açısından zengin besinler, kolajen içeren besinlerin başında geliyor.



Sağlıklı yaşlanma planı

Gwyneth Paltrow'un 2007'de hayata geçirdiği Goop markası, sağlık ve wellness sektörüne getirdiği yeniliklerle ünlü yıldızın bu alandaki birikimini gözler önüne sermişti. Şimdilerde ise Goop ekibi, sağlıklı yaşamın farklı bölümlerine odaklanarak Gooplab ismini verdikleri altı bölümden oluşan belgesel tadında bir Netflix serisi hazırlamışlar. Benim bölümler arasından en dikkatimi çeken Sağlıklı Yaşlanma Planı oldu. Belgeselde benim de uyguladığım PRP tekniğinin üzerinde durulurken, yüz akupunkturunun öneminden bahsediyor. Bu akupunktur tedavisi yüzde kan dolaşımını artırarak kolajen üretimini hızlandırıyor. Şimdi bu konuda ben de iyi bir akupunkturcunun peşinde düşeceğim. Unutmadan Goop ekibinin deneyimleyip en net ve kesin sonuç aldığı bir diğer beslenme formülü ise uzun süreli açlık diyeti. Bu yöntem ile beslenenlerin biyolojik yaşı düşüyor, yani vücutları gençleşiyor. Bu beslenme biçimi kanser, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar için bir dizi risk faktörünü azaltarak sağlıklı bir yaşam vâdediyor.