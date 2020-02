Flört uygulamalarındaki adamların hepsi evli mi?

Dünyadaki tüm flört uygulamalarında bekarlar; eğlenceli vakit geçirmek, bir kahve içip sohbet etmek için buluşurlar. Peki ya Türkiye'de? İşler hiç aynı değil. Tanınmış bir ailenin kızı olan arkadaşım, mekan mekan gezip birileriyle tanışmaktansa, böyle bir uygulama üzerinden şansını denemek istemiş. Ve işi gücü iyi olan biriyle son günlerin popüler uygulaması Bumble üzerinden buluşmuş. İlk görüşmelerde her şey yolunda gitmiş, peki ya sonra? Geçtiğimiz günlerde yine Bağdat Caddesi'nde bir restoranda buluşan çifti, adamın altı yıllık karısı basmış. Neyse çok büyük olay kopmamış ama tabii adam mekanı hızla terk etmiş. Ancak bu durum bir değil, iki değil! Kısaca soruyorum; bizim memleketin evli adamları neden dünyaya ayak uyduramıyor da her şeyin cılkını çıkarıyor? Hep bir aldatma, hep bir cesaret.



Bodrum havadisleri

Bahar aylarına yaklaşmamızla birlikte Bodrum'dan havadisler de gelmeye başladı. Her sene bu zamanlar doğrusuyla yanlışıyla eğlence sektörüne dair dedikodular yayılır. Yeni açılacak restoran ve kulüpler hakkında olur olmaz bilgiler kulağımıza gelir. Bu yazın en büyük sürprizlerinden biri de Günay Restoran'ın Bodrum'a demir atıp Ebru Gündeşli geceleri orada bizlerle buluşturacak olması. 'Bu sene Bodrum geceleri coşacak' derken bir dedikodu, bir karar kulaktan kulağa yayıldı: Bodrum'da 24.00'ten sonra ses yasağı olacakmış. Açık hava müzik yasağının henüz nereleri kapsadığı belli değil. Eğlencenin kalbi Yalıkavak ve Türkbükü'nde neler olur bilinmez ama mekan sahiplerini bir stres, bir panik sardı. İlerleyen günlerde göreceğiz.



Dewamke ne demek?

Instagram'da dolanırken fenomenlerin paylaşımlarında şu kelimeye denk geldim: Dewamke. Lugatımıza yeni bir söz daha mı eklendi derken, herkesin akım halinde bu sözü paylaşmasıyla hemen Google'a sordum. Bilenler bilmeyenlere öğretsin. Kürtçe kökenli sözcük, 'sürdürülebilirlik' anlamına geliyormuş. Bir nevi 'devam' anlamında. Günlerdir kullanılan sözcüğü daha çok duyacağız, benden söylemesi. Sosyal medya bitmek tükenmek bilmeyen bir alan. Yeni kelimeleri öğrenmeye dewamkeee!