Benden ayrılırsan yok ederim seni

Ünlü bir iş kadını, tanınan bir girişimci... Google'da sayfa sayfa haberleri, röportajları çıkıyor bu hanımefendinin. Yaklaşık iki yıldır da ciddi bir ilişkisi vardı. Geçtiğimiz aylarda ilişkisini kıskançlık yüzünden bitirmek isteyen bu hanımefendinin başına gelen şey oldukça şaşırtıcı. "Barışmazsan tüm haberlerini sildiririm, seni sıfıra getiririm" deyip tehdit eden adam, kendine bir dijital asistan tutuyor. İşinin ehli olan bu asistan, ünlü kadının Google'da çıkan tüm haberlerini sildiriyor. Ortada ne bir sonuç, ne de bir bilgi kalıyor. Ünlü kadın üst üste röportajlar verse de nafile, her seferinde yine sildiriyor. İntikam almanın böylesi... Duyunca oldukça şaşırdım; demek ki ünlüler dünyasında bu tarz intikamlar da oluyormuş.



Makyajın sihri

Geçtiğimiz günlerde önüme, Tara Devries'in Youtube kanalı için çektiği video düştü. Tara, Kendall Jenner makyajı yapmış. Birebir aynısı olmuş. 'Makyaj, sen nelere kadirsin' derken, bir yandan da 'Helal, ne güçlü kız' diyorum. Üniversite eğitimine devam ederken, dijital dünyada yaptığı iş birlikleri ile ayaklarının üzerinde duruyor. Hayatının en can alıcı konusu da, erkek kardeşinin aylardır yurt dışında tedavi görmesi. Annesi Özlem Kaymaz, Instagram'da süreci paylaşıyor. Tüm aileye güç diliyorum. Umarım iyi haberlerle yüzünüz güler.



Erciyes'ten sesleniyorum

Siz bu satırları okurken, bir grup eğlence ve kayakseverle birlikte Erciyes'teyim. İki günlük kar tatilin şampiyonları kimlerdi? Moda tasarımcısı ikizler Raisa-Vanessa Sason en eğlenceli ikiliydi. Yoğun iş tempolarına ara veren ikili, buradan Paris Moda Haftası'na gidiyor. Dağdaki en keyifli anlarımızdan biri de Derya Şensoy ile yaptığımız astroloji muhabbetiydi. Derya, yıldızlar konusunda o kadar iyi ki bunu profesyonel olarak yapabilir.



NAZAR DEĞMESIN

Pelin Karahan ve Bedri Güntay ve oğulları, 'Aman nazar değmesin, tü tü tü' dediklerimizdendi. Onların mutlu aile tablosu, bekarlar arasında "Elimizi çabuk tutmalıyız" konuşmalarına sebep oldu. Özge Özpirinççi ve Burak Yamantürk, dağdaki en uyumlu çift denebilir. İlişkide arkadaş olabilmenin önemini onları incelerken çok daha iyi anladım. Berrak Tüzünataç, açık ara en iyi giyinen isimdi. İyi giyinmek de senin işin Berrak. Her zaman söylüyorum, stilini ön plana çıkaracağı bir iş birliği ile moda dünyasına iş yapabilir.



İki adam arasında kalan ünlü

İlerleyen günlerde evlilik haberini alacağımız magazinsel bir ünlümüz var. Yakın kaynaklardan aldığım habere göre, iki adam arasında kalmış. 'Hangisini seçti?' diyecek olursanız... Aslında durumu orta halli olan adamdan etkileniyor, diğerininse jestleri onu mutlu ediyor. Ünlü kızımız, "Aşk dediğin bir süre sonra bitecek. Maddi sıkıntılar yaşamaktansa, mantık evliliği yaparım daha iyi" diyor. İlişkilerde neyin doğru olduğunu halen çözemedim. Okurum sorum size: Mantık evliliği mi, aşk evliliği mi?