MERT VİDİNLİ

Koronavirüs nedeniyle bu yaz otellere gitmek biraz hayal gibi görünüyor. 90'larda reytingi yüksek olan yazlıkçı akımı geri mi dönüyor? Evet! Bugüne kadar benim için yazlığa gitmek çok sıkıcıydı. 'Eve kim bakacak? Kim temizlik yapıp mutfağa girecek? Maaile bu sıcaklar çekilir mi?' gibi sorular olurdu kafamda. Benim için tatil dediğin; otele gidip hizmet almaktı. Ancak gelin görün ki bu korona işleri tepetaklak etti. Bu yaz yazlıkçıların tatilleri kıymete biniyor, hatta birçok sosyetik şimdiden Bodrum-Çeşme hattındaki evlerine yerleştiler bile. Evleri olmayanlar da sezonluk olarak kiralıyorlar ancak tabii ki fiyatlar iki kat artmış durumda. Bu rüzgarın farkına varan emlak sektörü ve ev sahipleri aylık 10 bin liraya kiralanan müstakil villaları 20 bin'den aşağı vermiyormuş. Şimdiden elinizi çabuk tutun, bol bol pazarlık yapın.

Yeni nesil fitness gurusu Caro



Öncelikle birçoğunuz online ders işini çözdünüz, bedeninizin ritmine uygun eğitmenlerin derslerini gün içerisinde art arda uyguluyorsunuz. Bense, İstanbul cemiyetinin genç ve sportif kızlarının takip ettiği kişiyi buldum. Yeni nesil fitness gurusu olarak şu sıralar dikkat çeken isim Caro Daur. '7 dakikada nasıl etkili karın kasına sahip olunur?', '14 dakikada nasıl kalori yakılır?' sorusunun cevapları Caro'nun kanalında. Hem kadınların, hem de erkeklerin rahatça uygulayabileceği, birkaç dakika içinde ter içinde kalacağınız bu videolara bir göz atın. Daha sonra hemen bir mat alıp spor yapmaya başlayın.





Sanat müziğine postmodern yorum



Evet bunu söylemek için çok geciktim ancak son günlerde tam da karantinanın göbeğindeyken Gaye Su Akyol'un Youtube'da paylaştığı 'Rakınrol Musiki Cemiyeti' adlı canlı kayıtları ruhuma işledi. Kendisinin hastası oldum. Biraz geç keşfettim onu ama şu an vazgeçemeyecek kadar çok seviyorum müziğini, duruşunu, tavrını... Özellikle 'Gamzedeyim Deva Bulmam' ve 'Bir Yaralı Kuştum' adlı iki eserin postmodern yorumunu mutlaka dinlemelisiniz. Gaye'nin kendine has tavrı ve özgünlüğü ile yarattığı bu akımla bayık işlerden hızla uzaklaşmış oldum. Oh be! Ve dayanamayıp Gaye'ye DM'den 'Arkadaş olalım mı?' diye mesaj attım. Sanırım şansım da yaver gitti ki, cevap hiç gecikmeden geldi. Ve arkadaş olduk, hatta kahve sözümü de aldım. Arkadaşlar ben hızla zehirlendiğim bu popüler dünyadan biraz daha uzağa gidiyorum, ararsanız bulamazsınız.