Eski sevgilinın kıyafetlerı vintage diye hediye edilir mi?

İlişkilerin dinamiklerini çözmek o kadar zor ki... Şimdi anlatacağım hikaye 'Bir kadın bunu neden yapar?' dedirtiyor. Özellikle ünlü ve güçlüyse. Bu kadın, eski sevgilisine ait kıyafetleri kendisine teslim etmek yerine, yeni sevgilisine 'Vintage kıyafet ve aksesuarlar' diyerek hediye etmiş. Hatta kendi elleriyle giydirmiş. Aradan geçen zaman içinde Instagram karelerinde kendi kıyafetlerini gören eski sevgili, tabii bu duruma oldukça şaşırmış; 'Nasıl olur da benim kıyafetlerimi yenisine hediye eder, adam da bunu nasıl kabul eder?' diye... Gerçekten ben de oldukça şaşkınım! Bu neyin kafası? Nasıl bir düşünce, siz bulun sevgili okurum.



Yatakta çalışmayı bırakın ekran süresini azaltın

Koronavirüs en çok uyku düzenimizi etkiledi. Virüs yüzünden yaşadığımız, insomnia olarak adlandırılan bu uyku sorunu, sabahın ilk ışıklarına kadar oturmamıza sebep oluyor. Zoom uygulaması üzerinden psikiyatr ve psikologlar seanslar düzenleyip bu problemleri tedavi etmeye çalışıyor. Peki tavsiyeleri neler? Uykusuz gecelerimizi nasıl kurtarabiliriz? Öncelikle yatakta çalışmayı bırakın, yatağa iş götürmeyin. Sokağa çıkma yasağı olduğu günler daha çok spor yapın, vücudunuzu yorun. Rahatlama uygulamalarını telefonunuza indirin. Telefonunuzu kullanma süresini azaltın. Bakın hepimiz ikiye, üçe katladık ekran sürelerimizi. Ayrıca sizi üzebilecek veya düşündürecek haberlerden uzak durun.



'Çantaya değil, yemeğe ihtiyacımız var'

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki lüks mağazaların vitrinlerine kepenk indirip ürünleri de kaldırdığını yazmıştım, hatta bu uygulama tüm dünyada yapılmıştı. Yani New York'tan Paris'e kadar aklınıza gelen tüm metropollerde benzer durum var. Ancak halk bu duruma öyle içerlemiş ki, onlara yağmalama yapma potansiyeli ile bakan markaların mağazalarının önlerine dev puntolarla 'Bizim çantaya değil, yemeğe ihtiyacımız var, rahat olun' yazısını yazmışlar. New York Louis Vuitton mağazasının önünde çekilen bu kare, sosyal medyanın en çok konuşulan ve paylaşılan karesi oldu.



Evsizler nerede kalıyor?

Sokağa çıkma yasağının tüm dünyada uygulandığı şu günlerde özellikle Amerika'da en çok sorgulanan konu evsizler için neler yapıldığı. Yüzlerce otelin boş durması birçok kişiye saçma geliyor, evsizlerin oraya yerleştirilmesi için ayaklanma başlatanlar bile var. Aynı durumu ben de İstanbul'daki evsizler için merak ediyorum. Neredeler? Başlarını sokacak yerleri var mı? Pandemi süresince onlara yeterince yardım edebiliyor muyuz?