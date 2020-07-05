Karantinada estetikler yaptırılmış!

Karantina sürecinde estetik yaptıranları bir bir yakaladım sevgili okurum, hem de plajda sere serpe güneşlenirken. Tabii birçoğu halen inkarda. "Hayır yaptırmadım, ben hep böyleydim" diyorlar ama imkansız. Bir estetiksever olarak orijinal mi değil mi hemen anlarım. Erkeklerde ve de kızlarda durum farklı. Erkeklerimiz karantina sürecinde karın kası yaptırmış. Spor salonuna gidemedikleri için çözümü ameliyat masasına yatmakta bulmuşlar. Hem de ne kadar yersen ye o kaslar kaybolmuyor, hep yerli yerinde. Bir de kız tarafına bakalım... Onlarda ise durum bambaşka. Malum değişen ideal vücut yapısı diye bir şey var. Kardashian Ailesi bunun belirleyicisi oldu ve uzun zamandır büyük popolu kızlar özgüven patlaması yaşıyordu. Şimdi de sahillerde popoya yapılan enjeksiyon ve şekillendirme ile artık kızlar ince belli ve büyük kalçalı olarak etraftalar.

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Maske çılgınlığının geldiği son nokta

İstanbul şehir hayatına döner dönmez eve gelen kargoları bir bir açtım. Birçoğunun içinden maske çıktı. Neredeyse tüm markalar bunu fırsata çevirmiş ve tasarım harikası maskeler üretmişler. Hepsi de iddialı. Söylemler de benzer; en hafif, en kolay nefes alınabilen, sıcaklarda sizi darlamayan, yıkanabilir, terletmeyen gibi birçok özelliği olduğu gibi bir de süslü püslü, çiçekli böcekliler. Tabii bir de bu rekabete çakmacılar dahil olmuş. Bugüne kadar lüks markaların, özellikle Louis Vuitton, Chanel gibi klasiklerin çantalarını üretenler şimdilerde markaların sahte baskılı maskelerini üretmeye başlamışlar. Oldukça şaşkınım. Orijinali hangi ara rekabete girdi ki sahtesi çıktı acaba?

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Arnavutköy'ün yenisi

Sokaklara taşan mekanları ile Arnavutköy'ün arka sokakları, bana bir dönemin popüler adreslerinden Asmalımescit'i hatırlatıyor. Ortaya paylaşımlı yemekleri ve keyifli ortamı ile Şişko Perihan, Arnavutköy'ün iç kısımlarında yer alıyor. Başta mekanın ismine sempati duyuyor, ardından mekanın yaratıcılarından Akın Altan, Ege Akdeniz ve Cenk Çöteli ile kendinizi şımartılmış hissediyorsunuz. Mekan, eski usul meyhanecilik ruhunu koruyarak modern ve şık dokunuşlarla bambaşka bir adres yaratmış. Hem onca lezzetler tattık, hem de fonda çalan eski Türkçe şarkılarla keyiflendik.

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Buggyler yarışıyor

Bodrum koylarındaki milyon dolarlık evlerin olduğu sitelerdeki ev sahiplerinin plaja inerken, site içerisinde hareket ederken kullandıkları buggyler (bir nevi golf arabası da diyebiliriz) sıradanlıktan çok uzak, adeta bir tasarım harikası. Bu elektrikli araçları evlerin önünde gördüğümde gözlerime inanamadım. Modifiye edilmiş halleri ile antika bir araca dönüşenden tutun da, neredeyse kapsül uzay aracına dönüşene kadar her modeli mevcut. Zengin dünyaların yeni rekabeti de artık bu olsa gerek.