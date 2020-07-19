İstanbul erkeklere kaldı!

Şehir hayatına birkaç gün mola verdiğinizde ve Bodrum mekanlarına gidip geldiğinizde gördüğümüz şu ki, tüm mekanlar artık kadınların himayesinde. İstanbul ise erkeklerin egemenliğinde. Popüler İstanbul mekanlarına şöyle bir bakın, masalar erkek erkeğe oturanlarla dolu, Bodrum ise kadın kadına. Anlaşılan şu ki, çoluğunu çocuğunu kapan tüm kadınlar yazlıklarına koşmuşlar. O zaman genel uyarımızı yine yapalım; yaz bekarı erkek modellerine dikkat edin. Onlar sonbaharın ilk günlerine kadar bekar.



Yeni neslin ünlülük algısı

Hemen başıma gelen bir durum üzerinden anlatayım. Gittiğim bir mekanda köşe yazılarımı okuyan bir grup kadın, benimle fotoğraf çekti. Daha sonra bunu gören gençler ise -muhtemelen 18'lerindedirler- yanıma gelip "Kanalınızın adı ne?" diye sordu. Aslında onların merakı neden benimle fotoğraf çekildiğiydi. Ve bunu anlamak için herhangi bir Youtube kanalımın olup olmadığını merak ettiler. Anlayacağınız, yeni nesil ünlülük artık Youtube üzerinden geliyor. Bunun için kanalınızı merak ediyorlar.



Artık evde spor yapmak çok kolay

Bu da en çok spor eğitmenlerini korkutuyor. Mirror, geliştirdiği akıllı aynalar sayesinde kullanıcıların evde rahat bir şekilde spor yapmasını sağlıyor. Peki bu iş tutar mı? Fazlasıyla evet. Çünkü birçoğumuz korona sürecinde evde kendi kendimize spor yapabilmeyi öğrendik. Spor salonları gözümüzü korkutmaya başladı. Evde egzersiz girişimlerinin tavan yaptığı bu süreçte kullanıcıların kişisel bilgilerine göre anlık spor programı hazırlıyor. Fitness derslerine katılabiliyorsunuz. Bin 500 dolarlık bu akıllı aynalar, yakında spor eğitmenlerinin pabucunu dama atarsa şaşırmayın.



Sosyal tırmanıcılar sardı dört bir yanımızı!

Bu insan modeli tarihte hep vardı aslında ama sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle işleri daha da hızlandı. Hırsı nedeniyle hedefi ile kendisi arasındaki her şeyi ve herkesi basamak olarak gören, etik kuralların kendisi için geçerli olmadığı bu insan modeli bileğinin hakkıyla bir yere gelemez. Aslında zeki bir insan modelidir ancak çok da dikkat etmemiz gerekebilir. Şahsi deneyimlerimle bu tırmanıcılardan ben çok çektim. Siz de özellikle iş ve sosyal yaşamınızda bu insanlara dikkat edin, benden söylemesi.