İlişkiler çatırdıyor, karbonhidrat patlaması yaşanıyor

Karantina günlerinden sonra yaz aylarına sert bir giriş yaptık. Peki bugüne kadar neler yaşadık, neler gördük? Biraz özet geçmek istiyorum size...

Eğlence mekanlarında art arda kavgalar çıkıyor, silahlar konuşuyor, tekme tokat müşteriler birbirine giriyor. Plajlarda yaşanan bu olayların gece versiyonları da olabilirdi, iyi ki kulüp eğlencesi yok, iyi ki sabahlara kadar eğlence durdu. Yoksa bu kavgaların şiddeti daha da artardı. Karantinadan kimse aklı başında çıkmamış anlaşılan.

İlişkilerde çatırdamalar başladı, ünlü ünsüz fark etmeksizin biten evlilikleri okur olduk. Kıskançlık krizleri, aldatma hikayeleri kulaktan kulağa yayılıyor. Aylarca evlerde dip dibe oturmak ilişkilere yaramadı anlaşılan.

Fit olmak, zayıf olmak hiç kimsenin gündeminde değil. 'Battı balık yan gider' diyenler çoğunlukta. Karbonhidrat patlaması yaşanıyor her masada; pideler, pizzalar, lahmacunlar. Nasıl göründüğünün endişesini yaşamayan özgüvenli profilin içine ben de dahilim. Bu yaz da böyle geçsin.



Magazin boyut atladı!

Son günlerde sosyal medyada yeni bir akım var, özellikle ufak çaplı magazin sayfalarının yaptığı bir şey bu. Ünlü insanların hayatlarında olup biteni öyle bir dille aktarıyorlar ki karşı tarafı hiç düşünmüyorlar. Üslupları aşağılamak, hakaret etmek, saygısızlık yapmak üzerine... Hesaplanan tek şey var, o da takipçi sayısını artırmak. Ee bizim halkımız da seviyor bu tarz yorumları, takip ediyor bu seviyesiz magazin hesaplarını. Siz bari yapmayın etmeyin seviyesizleşmeyin.



Bodrum'da neler konuşuluyor?

Rusya'dan bir iş adamının Ajda Pekkan'ın sahnesini izlemek için özel uçağı ile Bodrum'a gelip konseri izleyip 24 saat içerisinde geri dönmesi. Ayrıca Günay'a 10 kişilik rezervasyon yaptıran iş adamının ödediği yüklü hesap ve milyarder Rus'un Pekkan hayranlığı.

Ebru Gündeş'in sahne aldığı mekanda diğer sanatçılara nazaran açık ara fark atması, mekana milyonluk cirolar yaptırması.

Rus ve Kazak turistlerin Bodrum'u işgal etmesi, şu an hem mağazaların, hem de mekanların tıka basa iş yapması.

Marina'daki Novikov isimli restoranın çok dikkat çekmesi, bölgenin yükselen ismi olması. Henüz keşfedemedim, yakında gideceğim.

Bölgedeki rezidans ve yazlık satışlarının geçen yıla oranla artması. Bunun sebebi biraz şehirden, biraz koronadan kaçmak.

Bodrum'da taksi yerine korsan araç kullananların en büyük eğlencesi de disko araçlar. Bu araçların içine şoförler iyi bir ses sistemi ve ışıklandırma yapmışlar. Bindiğiniz anda araç diskoya dönüşüyor. Siz yüksek sesli müzik eşliğinde yolculuğunuzu yaparken, bir yandan da arabanızda ışık şovu yaşanıyor. Ve böylelikle yarım kalan eğlencenizi de aracınızda tamamlıyorsunuz. Bu servisi ufak bir bahşişle alabilirsiniz.

Yalıkavak