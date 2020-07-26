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MERT VİDİNLİ
26 Temmuz 2020, Pazar MERT VİDİNLİ

Yazın ortaya çıkan en iyi erkek modeli

Aslına bakarsınız ben bu erkek modelini, en sevdiğim erkek modeli olarak seçebilirim. Özellikle plajlarda dikkat çeken bu adamlarımız, kız arkadaşlarının dev renkli çiçek açan uçuk kaçık çantalarını taşıyıp centilmenlik yapıyorlar. Başta çok hanımcılık gibi algılansa da, etrafta o kadar gözü dışarıda olan erkek var ki, bu aşıklar benim gözüme girdi. Lütfen kızlar, bu adamları yaz aylarında bulup kışın kaybetmeyin.



En sevilen mayolar Rus radarında

Bugüne kadar plaj giyiminde dünya çapında nam salan Moeva London marka mayo ve bikinileri ünlü isimlerin üzerinde illaki görmüşsünüzdür. Erkek modellerini ben de kullanıyorum. Şimdilerde ise Bodrum 'de açtıkları mağaza, alışveriş severlerin dilinde. Özellikle ülkeye tatil için gelen Rus zenginler, mağaza açılır açılmaz talan etmişler. Bu cumartesi düzenledikleri davete de sosyetik gençler gitmiş.

En kral hareket

Maçakızı personelinin giydiği 'No Kissing at the Bar' (Barda öpüşmek yok) tişörtlerine bayıldım. Aslında sosyal mesafe uyarısı yerine geçen bu tişörtler, sosyal medyanın da en çok paylaştığı şeylerden biri. Benzer yaratıcı tasarımlar, görürseniz lütfen benimle paylaşın.



En keyifli plaj aktivitesi

Bir akşam Villa Azur'da denk geldiğim kum üzerinde yakılan ateş, bir gitar ve mikrofonsuz Ayla Balyemez... Şezlonglar üzerinde Balyemez'i izleyen misafirler için gizli bir açık hava etkinliğiydi. Bu etkinliği çok ses getirdi. İlerleyen günlerde tekrarlanacak, sizin de yolunuz Yalıkavak'a düşerse mutlaka uğrayın.



En popüler çift

Gündem mevzularında neler olup bittiğine şöyle bir bakalım. ile , yazın en popüler aşıkları. Bugüne kadar işleri ile anılırken, ikisi de sosyal yaşamları, hal ve tavırları ile gündemimize düştü. Ben spor ve dizi dünyasını pek takip etmem, tanımak için sosyal yaşamda denk düşmem lazım. Bu çift artık benim de radarıma girdi. Çiftin aşkı, popüler dünyanın gezginlerinin dilinde. Bolca Çeşme'de güneşlenen, eğlenen çifti Bodrum'a davet ediyorum.

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