MERT VİDİNLİ

Her yaz beylerin başına gelen bir vaka haline geldi. Benzer mevzuları Mykonos, İbiza tatili yapanlarda duymuştum ancak Bodrum'da da çokça duymaya başladım. Bekar beyler çıktıkları çapkınlık turlarının sonunda tanıştıkları kızla otele dönüyor, eğlence odada da devam ediyor. Sabah kızlar gittikten sonra anlaşılıyor ki ne saat var, ne de nakit. Aslında bu hırsızlık mevzusu erkeklerin zaaflarını çözen akıllı kızların hareketi. Sonra ne mi oluyor? Başta Instagram'dan kızı gittiği yerlerden yakalamaya çalışıyor ama nafile. Elde kocaman bir sıfır var! Çünkü konuşulan her detay yalan. Böyle bir vaka tanıdığımın başına da geldi ve 20.000 dolarlık saati yalan oldu.





İstanbul'un meşhur sitesinde sıra var!



Beykoz'un popüler sitelerinden birisi burası, neredeyse cemiyet hayatının taze çiftlerinin çoğu burada yaşıyor. Sitede magazinsel çiftler de var. Sanatçısından futbolcusuna, iş dünyasından sosyetesine kimi arasanız burada. Sosyal tesis buluşmaları ile de nam salmış bir site burası. En son ünlü bir popçu sitedeki evini satışa çıkarmıştı, haberleri de manşetlerdeydi. Bir tanıdığım da drone uçurduğu için mevzu olmuş, site sakinleri 'Mahremiyetimiz gözetleniyor' diye şikayetçi olmuştu. Şimdilerde bu sitede oturmak için yarış var, kiralık ev bulmak neredeyse imkansız, satılık evlerin rakamları da uçmuş durumda. Öyle ki yeni evlenecek çiftler düğün öncesi tek kişinin emlak kontrolünde olan bu sitedeki evler için sıraya girmişler. O kişinin şeceresini ve ne iş yaptığını detaylıca öğrenip ona göre sıraya alıyorlarmış. Yeni evli çiftlerin yepyeni bir rekabeti var artık, hadi hayırlısı.



Yazışmaları ifşa etmek delikanlılık mı?



Bence değil. Özellikle ünlü isimlerin Instagram'da beğendiği kişilere mesaj atması gayet doğal bir durum. Bir afet, bir çığ düşmesi değil. Kim atmıyor ki! Günümüzün olayı budur. Eskiden gittiğin barda beğendiğin kızın yanına gider, masasına içecek yollardın. Kabul ederse eder, etmezse etmez; yola devam. Veya flört uygulamalarında da sağa kaydırıyorsan beğeniyorsun, sola kaydırıyorsan beğenmiyorsun; Tinder ve benzerleri böyle çalışıyor. Şimdi ne oldu da ünlü bir ismin Whatsapp ve dm flört mesajları ifşa ediliyor? Hemen söyleyeyim, ünlü isim üzerinden reklam çalışmaları bunlar. Ünlü olmaya çalışmanın, kastırmanın yeni formülü bu; o yüzden hiç mağdur ayaklarına yatmayın, komik oluyorsunuz.