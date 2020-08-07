MERT VİDİNLİ

Size Bodrum'dan yeni bir havadisim var... Bodrum'un en havalı sitelerinden birinde sosyetik genç hanımlar toplanmış, botoks partisi yapmışlar. Neden mi? Çünkü kimse İstanbul'a dönmek istemiyor, Bodrum'daki tatil süresini uzattıkça uzatmak istiyor. İşler böyle olunca botoksları da yeniletmek gerekiyor. Kuaförünü, manikürcüsünü Bodrum'a getirteni duymuştum ama bunu hiç duymamıştım. Sosyetik bir kadın İstanbul'dan sabah uçağı ile estetik doktorunu getirtmiş, sitedeki arkadaşlarını toplamış, onlara akşam saatlerine kadar açık büfe lezzetleri ile dolu güzel bir botoks günü yaşatmış. Ah keşke beni de arasaydınız, orada olmak çok isterdim.



Avokado tostu out oldu!





Bunu ben değil, yemeiçme trendleri söylüyor. Bugüne kadar avokado ile mi büyüdük, hayır ama son 10 yıldır mutfaklarımızın vazgeçilmezi oldu. Neler neler yapmadık ki avokadodan? Kolay guacamoleden humusa, yüz maskesinden salataya kadar... En çok da yumurtanın yanına yakıştı. Şimdilerde ise Amerika'da keçi sütünün tahtını sallıyormuş. Avokadonun sütü sektöre sağlam bir giriş yapıyormuş. Bu trendin peşine yemek sektörü de düşecektir. Ah babaanneciğim yıllarca inek sütü ile büyüttün beni, bak ne noktalara geldik...



Artık pop ikonu değil kozmetik patroniçesi



Rihanna ile ilk tanıştığımızda pop müzikte bir devrim yaratmak istediğini söyleyen küçük bir genç kızdı. Şimdi o kozmetik sektöründe Fenty Skin markasıyla daha da büyüyerek makyajdan cilt bakım ürünlerine uzanan yelpazesini genişleten bir patroniçeye dönüştü. Markasının hikayesini Harpers Bazaar'ın Eylül sayısına taşıdı. Bakın fotoğrafta bir pop ikonu değil, milyar dolarlık bir şirketin patroniçesi var adeta. Peki Rihanna'nın artık müziğinden çok ürünlerini konuştuğumuzun farkında mısınız? Etrafımdaki birçok kadının çantasında onun markasından ürünler var. Müzik lokomotifi olsa da 2016'dan beri artık o başka kulvarlarda yüzüyor. Buradan birçok sanatçımıza tavsiye ederim, değişime ayak uydurun.





Bu yaz nelerden yaka silktim?



■ Parasını, pulunu, işini, kazancını anlatandan kaçmam gerektiğini öğrendim. Herkes kendini şişiriyor ama inandırıcı değilsiniz. Görgü biraz lütfen.

■ İlişkisindeki krizleri anlatanlardan koşarak kaçmalı. İçimiz şişiyor, onca derdimiz var, bir de milletin karısını, kocasını dinledik şezlong muhabbetlerinde...

■ Yiyip içip 'Kilo aldım' diye hayıflananlardan da bıktım. Gel bak ben kamptayım, benimle beraber zayıfla.

■ Plajlarda huysuzlaşıp ona buna sataşan ağır abilerden de sıkıldım. Zaten zor açıldı mekanlar, bir de kavga kıyamet çıkarıyorsunuz. Her şeye yasak gelsin de görün.