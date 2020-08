Hırsızlıkta yeni taktik

Tatil yapan sosyetik bir beyefendi başından geçeni anlatıyor şezlong muhabbetimiz esnasında. "Spor salonlarına karşı korkak davranıyorum, güvenlik sistemine güvenim yok" diyor. Olay şu: Beyefendi bir sabah iş öncesi popüler spor kulüplerinden birine gider, soyunma odasındaki kabine eşyalarını kitler ve derse girer. Sonrasında duş almak için döndüğünde dolabında saatinin olmadığını fark eder. Her ne kadar güvenlik kameralarına bakılsa da nafile, saat ortaya çıkmaz.

Haftalar sonra şans eseri lüks ikinci el saatler satan bir tanıdığından telefon gelir: "Abi senin saat burada gel." Koşarak gider ve saatinin bir başkası tarafından ikinci el satışa çıktığını görür. Neyse ki sertifikası olduğundan çalıntı olduğunu ispat eder ve geri alır. İşin içine polis ve hukuki süreç girince öğrenir ki bu işi yapanlar, bu tarz spor kulüplerine masaj randevusu alarak giriyor, o sırada etrafı gözetleyip gözüne kestirdiği kişinin dolabını patlatıyor. Buradan her iki tarafa da uyarı! Aman üyeleriniz dışında kimseyi salona sokmayın ya da güvenlik kameralarını her noktaya yerleştirin. Bizler de değerli eşyalarımızla bu tarz yerlere gitmeyelim.



Ruslar'dan Türkler'e büyük ilgi

Şu an Bodrum'da hangi popüler restorana gitsem; şampanyalar patlıyor, kahkahalar yükseliyor. Bugüne kadar Ortadoğulu turiste alışık olan Bodrumlu mekan sahipleri, şu an bu durumdan çok memnun. Bu arada Yalıkavak'ın yenisi olan Novikov'a giden ünlü bir oyuncu kız arkadaşım, masasına gelen ikramlar karşısında şaşkına dönmüş. Oyuncu arkadaşımın Rus fanları, onunla tanışmak istemiş. Bu durum karşısında şaşkına dönen arkadaşım, Rusya'da fanları olduğunu tahmin bile etmiyormuş. Demek ki Türk dizileri Rusya'da da çok izleniyor. Rus turistlerin gelmesinden en çok mutlu olanlar ise yatırımcılar, mekancılar ve otel sahipleri. Bu yazın turizmini üç saat mesafedeki komşumuz Rusya kalkındırırdı. Ben de Eylül sonuna kadar burada olacak olan Ruslar'ı görünce acaba 'Rusça ders mi alsam?' dedim.



İstanbul'dakiler için bir tavsiye

Pandemi ile birlikte sağlıklı gıdaya verilen hassasiyet de çok arttı. İşte aradığınız o organik pazar bulundu. Geçtiğimiz haftalarda benim de ziyaret ettiğim Büyükyalı'daki Buğday Ekolojik Yaşam Destekleme Derneği'nin danışmanlığında kurulan yüzde 100 ekolojik pazar, her cumartesi ziyarete açık. 10.00- 18.00 saatleri arasında kurulan pazardaki tüm ürünlerin ekolojik sertifikası da bulunuyor.



Covid köpeğiniz var mı?

Koronavirüs birçok insana mesafeli olmayı öğretti. Hadi bizim jenerasyon bir şekilde adapte olur, peki ya gençler, çocuklar? Onlar muhtemelen sevgi göstergesi olan sarılmak, dokunmak nedir bilmeyecek. İşte bunun farkında olan ebeveynler, çocuklarına Covid köpeği alıyormuş. Sevgiyi evcil hayvanlarından alsınlar, ona sıkı sıkı sarılsınlar diye. Hatta Los Angeles'daki birçok köpek barınağında hayvan kalmamış.