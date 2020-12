Bu haftanın mevzusu, Ozan Baran'ın, eşi Süreyya Yalçın için Serdar Ortaç'a hazırlattığı parça oldu. Sosyal medyada hızla yayılan Serdar'ın şarkısı tüm çiftlere örnek olsun. Dayanamayıp Ozan'a mesaj attım, "Helal olsun!" dedim. O da, "Süreyya için her şeyi yaparım" dedi. Bekarlığıma mı üzüleyim, tutkunun, aşkın insana neler yaptıracağını mı kıskanayım bilemedim. Darısı tüm aşıkların başına. Bakalım bu trend rüzgarına kimler kapılacak?



Taksi bagajında yolculuk

Aşk, sokağa çıkma yasağını bile deldiriyor, vay be! Bu havadisi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Sosyetik bir beyimiz, gece kız arkadaşıyla telefonda tartışıyor. O an sorunu çözüme ulaştıramayınca da taksi çağırıyor, yalvar yakar şoförü ikna ediyor, ufak tefek olduğundan hiç zorlanmadan taksinin bagajına saklanarak yola çıkıyor, sevdiği kadının yanına gidiyor. Böyle bir risk alıp dakikalarca daracık bir alanda sıkışarak gelmesine vicdanı el vermeyen kızımız haliyle sevgilisini affediyor. Sizin yaptığınız en çılgın hareket ne? Bana yazın.



Baleye merakımı artıran dizi

'The Queens Gambit' filminden sonra satranç satışları yüzde 46 artmış. Satranca olan merakımızın bir filmle böyle gazlanacağı hiç aklıma gelmezdi. Şimdi de karşımızda yeni bir dizi var: 'Tiny Pretty Things'... Dizi, özel bir bale okulundaki entrikaları, hırslı öğrencilerin arasındaki kapışmayı anlatıyor. Her bölümde başka bir koreografi, başka bale gösterilerini izlerken tam bir görsel şölen yaşıyorsunuz. Dizinin bölümlerini izlerken, kendimi 'Hangi bale gösterisi vardır, hangisine gidebilirim?' diye araştırma buldum. Anlaşılan şu ki, film ve dizilerin sanatı ve zeka, yetenek isteyen oyunları ön plana çıkarmasıyla zevklerimiz, meraklarımız da o yöne kayıyor. Hemen bir balerin, balet arkadaş edinmek istiyorum Tan Sağtürk, duy sesimi.