2021’de Anadolu’yu karış karış gezmenin hayalini kuruyorum

Koca bir yılı, 2020'yi geride bıraktık. Peki benim yeni yıldan beklentim neler?

■ 2021, özgürce sokağı çıkabildiğim bir yıl olsun. Evin yolunu bulmadığım günler diliyorum kendime.

■ Daha çok seyahat etmek, kendi ülkemin topraklarını keşfetmek istiyorum. Evde otururken en çok da kendi topraklarıma gösterdiğim önemin ne kadar da az olduğunu fark ettim. Karış karış Anadolu'yu gezeceğim.

■ Restoranlar, gece kulüpleri ve barlar açılsın. Uzun süredir yeme-içme sektöründe yaşanan kayıp kısa sürede toparlansın.

■ Yalnızlığın bir kez daha ne kadar zor olduğunu anladığımdan, herkese kalbine göre bir eş diliyorum. Yalnızlığından keyif alan Mert emekliye ayrılıyor, aile kurmayı hayal eden herkese mutluluk diliyorum.



Bu alternatif yayınlarla dergicilik bitmez

Dergicilik biter mi? Bu sorunun cevabı koca bir hayır! Çünkü son zamanlarda hayatıma art arda giren yeni nesil dergilerle kağıda dokunmayı, sayfalar arasında dolanmayı ne kadar da çok özlediğimi fark ettim. Mesela bakın erkek dergisi GQ Türkiye'ye, yeni içerikleri ve ünlü isimlerle yaptığı özel çekimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Boran Kuzum, Engin Öztürk ve Edis'li çekimler inanılmaz başarılı. Magnet Quarterly, çekim kalitesi ve içeriği ile farkını ortaya koyuyor, bir diğer iddialı dergi de kapağında dünya markalarının çekimlerinde yer alan Öykü Baştaş'ın yer aldığı Dry Clean Only. Son olarak Yuzu Magazin de seyahat, stil, cool insan ve botanik içerikleri ile farklı bir duruş sergiliyor. Bu dergilerin ardından kimse 'Dergicilik, yazılı basın bitiyor' demesin. Daha alternatif içerikler üreten kafalar da gelecek.



Dijitalin en'leri

■ En eğlenceli Instagram magazin içeriği Gossippasta'nın yeni nesil ünlüleri dile dolama biçimine bayılıyorum. Sayesinde birçok yeni popüler ismi tanıma fırsatım oldu.

■ Instagram'da patlayan en dijital moda markası, tüm cool ünlülerin stil karesinde gördüğümüz New Arrivals. Özellikle Berrak Tüzünataç ile yaptığı çekim efsane.

■ Instagram'da en lezzetli görünen paket yemekler ise Dream restoranlarına ait lezzetler. Fenomenlerin paylaştığı bu yemek paketlerinde; Vogue, La Vina, Da Mario'nun gibi tüm popüler lezzetleri seçip koyabiliyor, sonra da Instagram'a bol bol içerik çıkarıyorsunuz.



Doğaya zarar vermeyen paketler hazırlayın

Bu ay bir kabus, her an bir hediye için kargo çalışanları kapımızı çalıyor. Eş, dost, akraba sürprizleri art arda geliyor. Bu durum çok eğlenceli gözükse de ortada dev bir plastik atık kalıyor. Dev kutuların içinden çıkan küçük hediyeler için harcanan plastikler, doğaya o kadar büyük zarar veriyor ki... Bu konuya dikkat çeken de başarılı genç tasarımcı Dilara Fındıkoğlu oldu. 'Mert bununla ilgili bir ayaklanma başlatmak lazım. Doğaya bu kadar büyük zarar vermemeliyiz, birbirimizi uyandırmalıyız' dedi. Ne kadar da doğru. Buradan birçok markaya sesleniyorum; daha doğal ve çevreye zarar vermeyen paketler hazırlamalısınız.