Kayak pistleri bir açılıyor bir kapanıyor!

Kayak pistlerinin aniden kapatılması kararı kayak tutkunlarının aklını karıştırdı. Yazın plajlarda çok daha samimi, çok daha iç içe değil miydik? Zaten kayak yaparken gereğinden fazla dikkatli değil miyiz? Kat kat giyiniyoruz. Maskelerimiz ve bizi soğuktan koruyacak aksesuarlarla kendimizi sarıp sarmalıyoruz. Ee zaten dip dibe piste de çıkılmaz, kayak yapılmaz. 'Peki o zaman kayak pistleri neden kapatıldı?' diyorlar. Bu kararın üzerinde tekrar düşünülmesi gerekiyor. Bu arada bu satırları yazan kişinin kayak sporuna hiç ilgi duymayan biri olduğunu da söylemek isterim. Ama gittiğim Erzurum seyahatinde konakladığım Sway Otel'de çok keyifli bir hafta sonu geçirdiğimi söyleyebilirim. Öncelikle aldıkları Covid-19 önlemleriyle otelin kapasitesini zorlamadan hizmet veriyorlar. Sahibi Berke Dikmen'in de tüm misafirlerle bire bir ilgilenmesi takdirle karşılanıyor.



AGRESİF KURYELERE DİKKAT!

Bugüne kadar hep yenilikleri anonslayan, özellikle yeme içme sektörüne destek yazıları yazan biriyim ancak gelin görün ki fazla güç ve özgüven, markaların kötü yönetilmesine neden oluyor. Geçenlerde bir kurye, online yemek platformlarından verdiğim siparişi farklı adrese götürüp sonra bunu benim suçum olarak gösterip benimle agresif ve sert bir üslupla konuştu. Şu sıralar kargo çalışanlarıyla ilgili de benzer birçok vaka duyuyorum, sanırım yoğunluk öfke kontrollerini sağlayamamalarına sebep oluyor. Olay sonrası kuryeye "Sizin gibi agresif biri ile yüz yüze gelmek istemiyorum" dedim. Böyle sürtüşmeler evde tek başına yaşayan insanlar için riskli. Umarım firmalar bu durumu ciddiye alıp çalıştıkları kurye arkadaşlarla ilgili gerekli önlemleri alırlar.



Covid-19'un arka bahçesi neresi?

Salgın döneminde sürekli seyahat edip 'Yasaklar beni hiç ilgilendirmiyor' diyenler var. Bir ayakları Dubai'de, diğer ayakları Miami'de. Ben bu destinasyonlara Covid'in arka bahçesi yani yasakların asla geçerli olmadığı yerler diyorum. Buralarda hem mekanlar açık, hem partiler devam ediyor, hem de kaygı oranı son derece düşük. İçimden bir ses 'Mert al bir bilet ve sen de git oralara' diyor.



Mekanların paket servis sorunu

Kısıtlamalar sonrası herkes yeme-içme sektörünün son durumunu merak ediyor. Şu kadarını söyleyebilirim, piyasa çıkacak kararı bekliyor. En ufak kafesi olan da, yüzlerce kişiyi ağırlayan dev restoranlar da... Mekanlar uzun süredir kapalı ve paket servisin gideri ile kazancı kafa kafaya. 'Paket servisi hiç yapmasak da olur' diyen yatırımcılar da var, 'Unutulmayalım, bir şekilde var olalım' deyip bu işi devam ettirenler de. Dedikodulara ve sektördeki bilirkişilere göre, mekanlar yüzde 30 kapasiteyle açılabilirmiş. HES kodu uygulaması, AVM ve spor salonlarındaki gibi uygulanacakmış. Özellikle bahçeli mekanlar çok daha avantajlı olacak. Bakalım bu dedikodular doğru çıkacak mı?