Hiç ihtimal vermezdim ama açılıyor

Kuruçueşme-Bebek yürüyüş hattının en merak ettiğim adreslerinden biri hâlâ inşaatı devam eden Mandarin Oriental. Ne zaman açılacağını tahmin edemez ama inşaatı kıyısından köşesinden dikizlerken 'Yok bu yaza yetişmesi imkansız' diye düşünürdüm. Ancak cep telefonuma gelen bir düğün davetiyesi ile öğrendim ki bu yaz açılıyor. Genç çiftlerin gözde düğün adresi olacak otelin içerisinde hizmet verecek restoran ve barları da merak ediyorum. En kısa zamanda keşfe gideceğim.



Lütfen atlet trend olmasın

Giyim kuşam trendlerini okuyup yazlık bavulumda neler olmalı diye bakarken, fark ettim ki; 70'ler kafası Harry Styles kombinleri plajları renklendirecek, neon renkler gözümüze gözümüze batacak, çiçekli böcekli tişörtler gömlekler geri dönecek... Ama o ne! Bir de ne okuyayım atletli erkekler geri dönüyor. Bizim topraklarımız için iddialı bir durum bu. Konuyu yanlış anlayan erkeklerimiz cool gözükmeyecek kombinler yapabilirler. Ne diyorsunuz? Plajda beyaz atletli erkekler dolansa ne yaparsınız? Bizim kızlar 'Buz gibi soğurum' diyor. En iyisimi salın gitsin bu trendi.



Türkbükü erkenci

Bir sonraki haftaya köşemde derleyeceğim ama şimdiden ipucunu vereyim; Türkbükü'ne yepyeni restoranlar geliyor. Art arda açılacak mekanların heyecanını yaşarken şunu da size fısıldamak isterim, 15 Nisan haftası bölgenin favori adresi Maçakızı Otel açılıyor. Anlaşılan o ki yaz tatilcileri bölgeye erkenden akın etmeye başlayacak. Şimdiden iyi tatiller.



Dizi ve filmler gelecekten mesaj taşıyorsa ışınlanalım

Dijital platformlar üzerinde bulabileceğiniz Gerçek Aşk, orjinal ismiyle The One'ı, bir solukta izledim. Dizinin konusu dünyanın ilişkiler üzerine kurduğu yeni sistem. Genetik kodlarınız, DNA'nızla size uygun eşi buluyorsunuz. Yapmanız gereken bir tel saçınızı bu şirkete yollamak ve sistemde size yani DNA'nıza uygun eşi bulmak. Diziyi izlerken benzer senaryoların son zamanlarda ne kadar çok işlendiğini gördüm. Gelecekten korkum şu, gerçekten uygulamalarda bulacağımız eşler doğru kişiler mi olacak? Eski usül aşk hikayeleri bitecek, sistem sizin için doğru kişiyi mi seçecek? Gerçi bugüne kadar aşk nedir bilmeyen biri olarak bana iyi gelebilir. Madem öyle ışınlayın beni o zamanlara.