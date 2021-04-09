‘Sen de Korona var ama bizde yok’ kafası

Son günlerde gezginler arasında şöyle bir durum yaşanıyor; herkes beraber takıldığı arkadaş grubunun negatif olduğunu, virüsü kendi dışındakilerin yaydığını iddia ediyor. Bu neyin kafası anlamadım? Herkesin koronavirüs kapma riski aynı değil mi? Hepimiz geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in Instagram'daki canlı yayında mekanlara gidenler için söylediği 'Aptallar' sözü gündem oldu. "Siz geziyor, yiyor, içiyor, riski artırıyorsunuz" diyor. Peki ben de kendisine sorarım; dizi setleri de öyle değil mi? İğneyi başkasına batırıyorsan çuvaldızı da kendine batıracaksın.



Sosyal medya magazini çok acımasız

Bazen çıkan haberlerin yazım diline şaşıyorum. Özellikle sosyal medya magazini çok acımasız, çok kalp kırıcı. Bunun tek sebebi; takipçi kasmak, daha çok ilgi çekmek... Bir de geleneksel magazin var; bizim gibi gazete köşelerinde yazanlar, sınırları bilenler, magazin etiğini daha iyi yöneten haberciler tarafından yapılan. Kısacası okuduğum haberler ikiye bölünmüş durumda. Biri kurum temsil eden bir gazete veya televizyon bünyesinde haber yapan meslektaşlarım, diğeri de sosyal medyanın magazin sayfalarında haber yazan, takipçisinin artması için takipçileri de coşturanlar. Bu da magazinin kirlenmesine sebep oluyor tabii ki. Umarım en kısa zamanda dijital mecralara bir filtreleme gelir. Aksi halde 90'lar magazini kafasına geri döneceğiz, çok kalpler kırılacak.



Hepimiz ona 'Körkütük' aşık olduk

Her gün yeni bir parça bize selam çakıyor. En son olarak Spotify listelerinde yer alan Ekin Beril'in yeni şarkısı 'Körkütük', reklam, PR çalışması yapılmadan dinleyenlerin dikkatini çekti. İlk olarak Youtube üzerinde yorumladığı şarkılarla tanınan Ekin'in elektronik müzikle harmanladığı parçalar büyük bir beğeni görüyor. Kendisine Instagram üzerinden ulaştığım müzisyenin alçakgönüllülüğü de bir başka mevzu. Şimdi köşemi okuduktan sonra hemen müzik listelerine girin ve milyonlarca kez dinlenen Ekin Beril parçalarını keşfedin.



Aslıhan da kanal açıyor

Son yıllarda sosyal medya mecralarında var olmak popüler isimler için eğlenceli bir trend. Pandemi sürecinde ise dışarıda, sokaklarda değil de ev yaşantılarını gözler önüne seren samimi videolar çekiyorlar. Geçtiğimiz günlerde evinde ziyaret ettiğim Aslıhan Doğan Turan da benzer bir atılımda bulunacağını, Youtube'a göz kırptığını söyledi. Kendisinin ikna olmasında benim etkimin de büyük olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Aslıhan en çok merak edilen isimlerden biri; özellikle aile yaşantısı, bakım ritüelleri, beslenme rutini vs... O zaman ben de ona "Hemen kendine bir Vlog kamerası al ve işe başla" dedim. Aslıhan, yakında yaşantısından kesitleri sunacağı kanalı ile bizlerle olacak.