Karantina arkadaşı aranıyor

Sosyal medyada en çok dikkat çeken, hatta hakkında Ekşi Sözlük'te sayfa açılan bir konu var; karantina arkadaşı arayanların verdikleri ilanlar, yaptıkları paylaşımlar. İlk defa deneyimleyeceğimiz, bayram tatilini de kapsayan kapanma dönemi için verilen bu ilanlar, farklı fırsatlar sunuyor. "Tek başına bu kapanma geçmez" diyen yalnızların ilanı başta ti'ye alınsa da, "Gerçek olamaz" dense de, bu arayışta olan yüzlerce kişi, tek başına evde sıkılmamak için bu yönteme başvurdu.



Masrafları üstlenen, spor salonu, rezidans imkanı sunan, eğlenceli aktiviteleri de bu sürecin içine dahil edenlerin eve giriş öncesi ilk şartları da Covid-19 testinin negatif olması. "Testini yaptır, negatifini al, bavulunu topla gel" diyenlerden biri de yakın bir arkadaşım. O da buddy'sini buldu. Bakalım süreçleri nasıl geçecek?



YAZLIĞA KAÇANLAR EV TUTANLAR, NEW YORK'A UÇANLAR...

Kapanma süresi uzun olunca çareyi uzun soluklu tatile çıkmakta bulanlar da oldu. Yazlığını erken açanlar, Airbnb'den 20 günlük ev tutanlar ya da 18 günlük otel paketlerine rağbet gösterenlerin sayısı oldukça fazla. Antalya- Bodrum otelleri, özellikle büyük yüz ölçümüne sahip tatil köyleri ve rezidans kiralaması yapan projeler, büyük şehirde yaşayanların kaçması için iyi bir fırsat oldu. Ben de bu fırsatı değerlendirip Vitalica Wellness'a attım kendimi, bakalım bu süreçte kaç kilo vereceğim? Bir de New York'a uçanlar var. Hacı Sabancı- Nazlı Kayı, Ömer-Revna Sarıgül de bu isimlerden. Malum New York şu an açıldı, mekanlar sokaklara taştı, en çok bilet satışı yapılan destinasyon burası oldu.







TEL AVİV EN ÇOK KONUŞULAN ŞEHİR!

Şu sıralar tüm aşılanma sürecini tamamlayan, maskesiz yaşama geri dönen, normalleşme sürecini en hızlı yöneten ülkelerden biri İsrail ve en popüler şehri de Tel Aviv. Şu sıralar turist kabul etmiyor ancak bölgede yaşayan Türkler hallerinden çok memnun. Sahil şeridi, palmiyeleri, ılık havası ve yemekleri ile gastronomik olarak da ilgi çekici. Çantasında mayosuyla gezip özgürlüğün tadını çıkaran yerli halk şu sıralar partilemeye de başlamış. Hatta konser organizasyonları da başlamış. Bakalım benzer sürece biz ne zaman geçeceğiz? Tahminim biz de Eylül ayında rahat bir nefes alacağız.



KAPANMA SONRASI LÜKS YAŞAM GERİ DÖNECEK

Kapanma sonrası 17 Mayıs'ta evden çıktığımızda neler olacak? Asıl merak edilen de bu. Araştırmalar şunu söylüyor; lüks ve şaşalı günler geri dönecek. Abartılı, kokoş giyimler topuklu ayakkabılar raflardan inecek, lüks giyim rağbet görecek. Pandemi sürecinde eşofman, tayt gibi rahat giysilerden sonra süslenmeyi özleyenler, mekanların açılması ile beraber gardırobunun en havalı kıyafeti ile sokağa çıkacak. Şimdi önümüzdeki bu süreci iyi değerlendirme zamanı.

Diyet, detoks yapın arkadaşlar. Aman çok yemeyin, kilodan uzak durun. Yaz sezonu geldi, plajlarda şov yapma zamanı.