MERT VİDİNLİ

Instagram'a yeni gelen bu özellik ile artık canlı yayın esnasında para kazanabiliyorsunuz tıpkı Tiktok'taki gibi. Bu eklenen özellikte siz yayını açtığınız an sizi izleyenler 8.99-46.99 lira arasındaki rozetlerden satın alabiliyor. Siz de canlı yayın sonunda hesabınıza yatan paranın tadını çıkarabiliyorsunuz. Tiktok fenomenlerinin sevdiği ve rahatlıkla kullandığı bu özellik Instagram'da tutar mı bilinmez. Şahsım adına söylemek gerekirse ben biraz çekinebilirim. Ancak bir vakıf, dernek yararına böyle bir yayın açabilirim. Ancak spor eğitmenleri ya da makyaj sanatçıları gibi öğretici yayın yapanlar için avantajlı olabilir.







Tam açılmamı olacak yoksa kısmi mi?

Evde geçirdiğimiz bu uzun sürenin sonunda restoranlar açılacak mı, kapanmanın ardından ne gelecek merakı var herkeste. 17 Mayıs'ta evden çıktığımızda mekanlar açılacak mı? Yaz sezonu için hummalı bir çalışma halinde olanlar mekanlarına müşterilerini çağırabilecek mi? Neler olacak meraktayız. Bir kesim de yine aşamalı açılacağından yana. Düşününce bu fikre de yakınım çünkü tam açılış tekrar vaka sayılarının artması demek. Bu da yaz aylarının tatilcilerle beraber daha kalabalık ortamlarda bir arada olması demek. Plajlar, oteller dip dibe bir arada geçirilen organizasyonlar. Aşılanma genç kesime gelmeden tam açılma çok da doğru olmayabilir kanısındayım.







Neye heyecanımız kaldı ki?

Oscar törenleri geçti gitti, hangi filmler ödüllendirildi haberimiz var mı? Ya da hangi Oscar için yarışan filmleri art arda izlediniz? 93. Oscar Ödül Töreni'nin reytingleri şaşılacak kadar kötü çıkmış. En yüksek izlenmenin 2014'te yaşandığı yılda 43.7 milyonluk rekor kırılmıştı. Bu sene ise yüzde yetmiş yedilik bir düşüş var. Ödül gecesine katılan ünlülerin giyim kuşamı da aynı ilgiyi görmedi. Ünlüler de aynı motivasyonda değildi. Kazanan filmlere de bir göz attığımda izlemek için delirmedim. Anlaşılan şu ki pandemi süreci bizleri ve ilgi alanlarımızı değiştirdi. Hem de onlarca dijital platformda yayınlanan yüzlerce içerik bizleri hızlı tüketime iterken, dizi veya film üretimini de hızlı bir şekilde önemsizleştirdik. Bu değişim sinema salonlarından dev ekranlardan film izleme ritüellerimizin değişmesi ile reytingini de haliyle kaybetti.