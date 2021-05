MERT VİDİNLİ

Geçtiğimiz hafta köşemde yazdığım aşılanan insanların katıldığı deneysel partiler, dünyanın bir çok ülkesinde yapılmaya başladı. Ve hızla bu trend yayılıyor. Amerika ve İngiltere'de beş bin kişilik organizasyonların ardından sayıyı çoğaltacakları organizasyonlar da yolda. Bakın Justin Bieber'ın Amerika konserleri de benzer şekilde yapılacak.







Şimdi aynı uygulama bize gelse ilk olarak deneysel düğünler organize edilse ne kadar iyi olur. Aşılananların davetli olarak katılacağı bu organizasyonlar çok da rağbet görür. Bakın önümüz yaz, yazlık düğünler için bu fikir çok da ideal. Buradan yetkili mercilere sesleniyorum siz ne dersiniz?







Kocanızı takibe alın!

Kızlar size bir tavsiye veriyorum ama bunu çaktırmadan yapın. Bakın Apple ailesi işinizi kolaylaştırıyor. Airtag isimli yeni ürün sürekli bir şeylerini kaybedenler için müthiş bir icat. Günlük eşyalarınıza takın ve bul uygulaması ile nerede olduğunu görün. Bunu fırsat bilen eşler siz de kocanızın çantasına, cüzdanına takın ve an be an takipte kalın. 300 liradan başlayan fiyatlar ile her şey kontrolünüz altında kalacak. Şimdiden gizli gizli kocasının eşyalarına bu ürünü yerleştirmeleri duyuyorum, bakalım ilk Airtag krizi nasıl yaşanacak?







Yeni takıntılarımız oldu

Yine sosyetik bir takıntı geldi kulağıma. Malum sosyetik davetler, yerini ev davetlerine bıraktı. Cemiyet hayatının tanınmış isimleri yalılarında buluşuyor. Kendi aralarında gösteriş yaptıkları anları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Ancak Covid atlatmış ve bunu takıntı haline getirmiş bir hanımefendi davetlere giderken kendi çatal bıçağı ve Hermes tabağını yanında götürüyormuş. Yani anlayacağınız Hermes çantanın yerini tabak takımı almış. 'Nasıl yani?' der gibisiniz ancak virüs bulaşma korkusunu son noktada yaşayanlar böyle bir takıntıya sahipmiş. Sizde durumlar ne? Benzer takıntılarınız oluştu mu?



'Pandemi krizindeyim aşkım!'

Gelelim bir ayrılık mevzusuna! Hazır mısınız sevgili okurum? Ve örnek gösterilen sosyetik çift evliliklerini bitirme kararı almış. Bu kararında da erkek tarafı, nafaka vermemek için pandemi krizinde olduğunu işlerinin durduğunu söylemiş. Ayrılıklarda en çok sunulan sebeplerden biri de iş hayatında yaşanılan krizler. Nur topu gibi yeni nesil boşanma sebebimiz de hayırlı olsun.