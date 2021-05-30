Cenazede de bu yapılmaz yuh!

Ünlü bir kadın arkadaşım yakın bir zamanda katıldığı bir cenaze töreninde şaşkına döndüğü bir olay yaşamış. Cenazeye katılan iş insanlarından biri yanına yanaşıp 'Vefat eden kişiyle yakın mıydınız? Ah şöyle üzücü böyle yıkıcı' derken telefon numarasını istemiş ünlü hanımefendinin. Arkadaşım başta geçiştirse de adam bırakmamış peşini, Instagram'dan mesaj atıp görüşmek istediğini belirtip numarasını bırakmış.



'Yok artık!' diyen ünlü ismimiz cevap vermemiş bir de bu durumu etrafına 'Ayıptır cenazede de bu mu aklına gelir?' diye anlatıp ipliğini pazara çıkartmış adamın. Ah pandemi, vah pandemi bu günler insanımızı nasıl da bir çok duygudan mahrum bıraktı. Başı sağolsun ve geçmiş olsun deyip arkadaşıma aman dikkat diyorum.



1 Haziran'da bizi ne bekliyor?

Herkes 1 Haziran'ı bekliyor. Bakalım normalleşme adına nasıl bir geri dönüş olacak, ruh halimiz bizi ne kadar özgür kılacak? Mekanlara akın edecek miyiz? Yoksa bu sistemde yaşamaya devam mı edeceğiz? Verilen izinler suistimal edilecek mi, yoksa kurallara uyacak mıyız? Şu an bile bir çok otel ve işletme ceza alıp kapanıyorken yeni rahatlama ile neler olur bilinmez, göreceğiz.



Çeşme'de kahvaltıcınız da hazır

Sosyal medyanın en çok yüzünüzde tebessüm bırakan ismi Burak Altındağ, eğlence sektörünün popüler isimlerinden Sercan Yaşar ile birlikte Eggs&Bakes adını verdikleri yeni nesil bir kahvaltı mekanı açıyorlar.



Envai çeşit yumurta lezzetleri ile fırından çıkma karbonhidrat patlaması hamur işleri ve tabii ki lezzetli bowl'ları olacak. Tüm gün hizmet verecek mekan Alaçatı'da ayak üstü uğrayabileceğiniz bir noktada olacak. Yakın arkadaşların bu leziz yatırımına uğrayın, benden selam söyleyin.



Aşı olanlar Mykonos'a uçabiliyor

Avrupa Birliği, iki doz Korona aşısı olana kapılarını açacağını duyurdu. Komşu Yunanistan'a akın etmek isteyenler de bir panik ya bize sıra gelmezse? Ben de elimde e-nabız uygulaması halen sıramı bekliyorum.



Peki olur da aşı sıramız gelir sınırlar açılırsa ne olur? Türk gezginler Bodrum ve Çeşme'deki milyonlarca liralık yatırım yapılan mekanları göz ardı edip Mykonos, İbiza gibi ülke dışı tatil noktalarına gider mi? İşler böyle olursa bizim için de turizm risk altında olur.



Peki siz hangi dizi geri dönsün isterdiniz?

Son günlerde en çok konuşulankonu 'Friends' ve 'Gossip Girl' dizilerinin yıllar sonra tekrar geri dönmesi. 'Friends Reunion' aynı kadro ile devam ederken Gossip Girl, yepyeni bir oyuncu kadrosu ve kurgu ile karşımızda. Eskisi kadar rağbet görür mü bilinmez ama bu yapımlarla büyüyen bizim jenerasyon için bir kez şans tanır. Şimdi kafamda deli sorular...



Hangi Türk yapımı tekrar geri dönse devam etse izlerdiniz? Belli ki bizim yapımcılar da benzer kafada bir işe imza atmak istiyor. Hadi siz de bir düşünün ve bana yazın. Oylama başlamıştır.