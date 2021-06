MERT VİDİNLİ

Şu sıralar sosyal medya hesaplarımıza art niyetli kişiler sızmaya çalışıyor, hesaplarımızı ele geçirmek için türlü türlü oyunlar oynuyorlar. Son olarak da sahte ölüm ilanı ile ünlü bir ismin Instagram'ını dondurdular. Ünlü isim ne hesabına giriş yapabiliyor, ne de yaşadığını ispat etse bile hesabını geri alabiliyor. Instagramdan gelen mesaj da şu:







'Instagram hesabı olan biri vefat ettiğinde ailesinden birinin talebi üzerine kişinin hesabını anıtlaştırır ya da kaldırırız. Eğer yanlış yaptığımızı düşünüyorsanız lütfen formu doldurunuz.'

Şimdi beklemedeyiz, bakalım doldurulan forma ne zaman geri dönüş yapacaklar? Ah biz Türk milleti türlü yollarla can acıtmanın yolunu buluyoruz işte. Bu da insta-intikam!







BU SORUNA ACİL ÇÖZÜM BULUNMALI

Şu sıralar en çok üzüldüğüm konu bu! Fabrikaların boşalttığı atıkların neden olduğu deniz salyaları. Marmara denizini komple örten deniz salyaları, su yüzeyinin 30 metre altına ulaşarak binlerce balık, mercan ve salyangozun ölümüne sebep oluyor. Acilen bu konuya çözüm bulunmalı, en ağır yaptırımlar uygulanmalı. Denizlerdeki pisliği fark etmemek imkansız zaten. İstanbul uçuşlarında iniş ve kalkış anında gözle görülür bir kirlilik var. Bununla ilgili sosyal medyada da yüzlerce paylaşım yapıldı. Umarım sesimizi duyururuz.







İSTANBUL'DA YENİ MEKAN SÜRPRİZİ

Şu an oturduğum semt olan Bebeköy'ün en popüler adreslerinden Backyard yenilenme sürecindeydi. The Yard ismiyle ve sürprizleri ile bize merhaba demesi için sabırsızlanıyordum. Şimdi hazır ve karşımızda! The Yard'ın içerisinde Bikini Beach adını verdikleri bir bar açılıyor. Havuz başı eğlencesi ve keyfi vadeden mekana elinizi kolunuzu sallayarak gidemiyorsunuz. Şimdilik oluşturdukları bir liste var, o isimlere öncelik tanıyorlar. Yani kendi dünyalarını kurdukları bir sistemleri var. Kulağa şahane geliyor. Bir de mekanın içine Amanda Bravo geliyor. Yemek içmeye yeni bir soluk olacak. The Yard'ın ekibinde ise eğlence sektörünün tanınmış isimlerinden Hakan Özkul var.



DENİZ ÜSTÜNDE YAŞAM BİR BAŞKA

Bodrum'da arkadaşımın teknesine gidince gözlerime inanamadım. Deniz üzerinde adeta ayrı bir yeme-içme sektörü kurulmuş. Ünlü markaların ufak tekneleri hizmet veriyor. En son İstanbullu meşhur bir kokoreççinin teknesi bize yanaştı. Bir süre sonra da tatlıcı, dondurmacı... Ayrıca Türkbükü'nde birçok özel yat sahibi kendi partisini düzenliyor. Karadaki yaşam akşam 9'da bitiyor, hop bir tekne partisine dahil oluyorsunuz. Sonra sabahlara kadar coş coş coş...