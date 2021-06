Yeni trend farklı yerlerden fotoğraflarla hedef şaşırtmak

Instagram'da son günlerde dikkatimi çeken bir durum var; kimse olduğu yerden fotoğraf paylaşmıyor. Hep bir şaşırtma, zamanlama değişikliği. Örneğin Bodrum'daki tatili biteli günler olmuş, İstanbul'a gelmiş, halen stokladığı kareleri kullanarak algı yönetimi yapanlar var. "Neden böyle yapıyorsun?" dediğimde de, "Şaşırtmayı seviyorum, her an nerede olduğum net olarak bilinsin istemiyorum" diyor. Bu taktiğin aslında altında fobik bir durum yatıyor. Takip edilmekten korkanlar, bu oyunlarla fanlarının, takipçilerinin peşlerine düşmesine de engel oluyorlar. Bakalım daha ne Insta oyunlar göreceğiz...



Evden çalışanların büyük sorunu

Küresel salgının ardından ofisler evlere taşındı. Ev konforu çalışanların başta hoşuna gitmesine rağmen zamanla sorunlar patlak vermeye başladı. İş hayatı ile ev hayatının iç içe geçmesi ile çalışanların kişisel mahremiyetleri de sekteye uğradı, mesai saatleri neredeyse 7/24 oldu. Şimdi birçok arkadaşım şunu söylüyor: "Ofis hayatımı özledim, işi eve taşımak ilişkilerimi de etkiledi." Ulaşılmama hakkı üzerine Fransa gibi ülkelerde belirlenmiş yasalar var ama bizde böyle bir yasal süreç yok. Mesai sistemi yöneticiler ve kendilerine bağlı çalışanlar arasında medeni bir şekilde çözülmeli.



Instagram 90'lar magaziniyle coşuyor!

90'lı yıllarda ünlü isimlerin birbirlerine laf edip gündem yaratmalarını Televole magazinlerinde izlerdik, haftada bir gün magazin çukuruna düşmek keyifliydi. Şimdilerde mevzu Instagram'da dönüyor, bakın Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil'e. 24 saat içerisinde Instagram'dan birbirlerine saydırdılar, aynı gün de barıştılar. Işık hızıyla gelişti her şey, daha ben olay neymiş derken onlar barıştı. Taraflarını seçecek ünlüler bile harekete geçemedi, prim kasamadı. Ah ah eskiden bu olaylar aylarca sürer, mevzu çığ gibi büyür, magazin programlarında çekirdek çitlerken dizi tadında izlerdik.



Gece yarısı gelen kargolar

İstanbul'a gelir gelmez bir güzel televizyon karşısına geçtim... Koltukta tam sızdığım an, saatler gece yarısını geçmişken kapım çaldı. Panik oldum, bu saatte kim gelebilir ki? Kameradan baktığımda kargo çalışanını gördüm, emin de olamadım, apartman kapısının önüne bıraktırıp kendim inip aldım. 'Bu bir tek benim mi başıma geliyor?' derken, çevremde geç saatlerde teslim edilen kargolar olduğunu duydum. Ancak saat konusunu biraz abartmışlar. En azından teslimat öncesi mesajla bilgilendirilsek ne hoş olur.