Kavgası kıyameti çok olacaksa bu yasaklar makul!

Neden mi? Gün aşırı alevlenen bir kavga duyuyorum. Düşünün ki daha sezon tam anlamıyla açılmadı. Yine güvenlik, otopark, yan masa, kız kıza, saç saça mevzular gündemde. Tekme tokat gece sonu olayları kulaktan kulağa yayılıyor. Eğlenmeyi mi unuttuk arkadaşlar? Hop bir kendinize gelin. Bir sakin olun anladık hepiniz evde çok oturdunuz çok sıkıldınız ama kalabalıklar içinde yaşamayı da iki yılda unutmadınız diye ümit ediyorum. Çok korkuyorum ki yazın ilerleyen günlerinde davalık mevzular duyacağız ağzımız açık şaşkın şaşkın olana bitene şahit olacağız. Siz en iyisi mi 12'ye kadar ısınma turlarınızı atın sonrasına bakarız.



Çelenk çiçek yollama mama yolla!

Sosyal medyanın popüler isimlerinden Beauty Omelette markasının kurucusu aynı zamanda Rene Clinic'in kurucu ortağı Nur Bilen Yavuzer Bodrum Türkbükü'nde otelin içerisine No 81 isimli konsept mağazasını açtı. BO'nun seçkilerinin olduğu kozmetik ürünlerinden yazlık elbiselere kadar bir çok ürün yer alıyor. Davete gittiğimiz gün dikkatimi çeken de kapının önünde yer alan kilolarca köpek maması. Davete katılan, katılamayan tüm davetliler tebrik çiçeği ve çelenk yollamak yerine mama yollamış. Şahane fikir. Tabii ki de bunu isteyen Nur olmuş. Hayırlı olsun diyecekseniz sokak hayvanlarını besleyelim demiş. Nur'un mamaların önündeki karesini çekip buraya koyuyorum. Sezonunda hayırlı bol satışlı olsun diyorum.



Kucak kucağa yemek yenmez!

Restoran kuralları var! Yazılı olmasa da medeni olmamız gerekiyor. Bu hafta yaşanan bir olaydan yola çıkıyorum. Şef restoranı olan Hodan'a bir grup arkadaş gider, yer içer ve ilerleyen dakikalarda bir çift kucak kucağa oturmaya başlar. Burası bir gece kulübü değil, kendi yağında kavrulan yeni nesil bir lokanta, küçük de bir yer, özel yemek odaları yok, üç beş masa yanyana yemek yiyorsunuz, aile samimiyetinde bir yer anlayacağınız. Haliyle şef sahibi de çevredeki müşteriler rahatsız olduğu için kucak kucağa oturan müşterileri uyarıyor. Konu 'yaşam stiline müdahale' ye geliyor. Ne saçma ? Siz annenizin evinde yemek yerken kucak kucağa mı oturuyorsunuz? Bağırıp çağırıp taşkın hareketler mi yapıyorsunuz. Artık herşeyi yaşam stiline müdahaleye, kadına şiddete bağlamayın. Adabı muaşeret kuralları vardır hepimizin aile içi eğitimde anne babadan aldığı. Özel alanınızda istediğinizi yapın ama işini düzgün bir şekilde yapan mekan sahibini ve mekanı karalamayın. Neyse sayenizde Hodan İstanbul'u keşfettim ve en kısa zamanda yemeğe gideceğim.

