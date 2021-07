MERT VİDİNLİ

Alaçatı tatilimin 1 Temmuz'a denk gelmesi yasakların kalkması ve eğlencenin 24:00'e kadar uzatılmasıyla adeta Çeşme'de bayram havası vardı.

Cahide'de Kenan Doğulu, Şerefe'de Berkay, Clavis Restoran'ın açılışı derken hızlı bir Alaçatı temposuyla gezginler gecenin tadını çıkardı. Ben erkenden uykusu gelenlerden olduğumdan Clavis sonrasını Instagram storylerinden takip ettim. En çok da aklım Cahide'deki Kenan Doğulu gecesinde kaldı. Tüm ünlü isimler Kenan gecesinde Cahide'deymiş, bir dahakine kesin oradayım.



PEKİ, ÇEŞME'DE NERELER VAR?

Çeşme'ye adım atmadan önce Urla'da Od Urla'yı ziyaret ettik. Şef Osman Sezener'in mutfağından çıkan lezzetlerin yanı sıra Ma Urla'nın sushi ve kokteylleri enfesti. Hepsi etraftaki bağda-bahçede yetişen yerel organik lezzetlerden oluşuyor. Akşamı da Od'un misafirhanesinde geçirdik. 24 saatlik romantik, deneysel, damak çatlatan bir deneyim için mutlaka uğrayın.

Oradan elektrikli aracımıza atlayıp Çeşme'ye geldik. Bu yaz sezonunun mevzusu da sponsorlu elektrikli araçlar. Ancak bölgede o kadar az şarj noktası var ki...

Biz aracımızı Söke'den aldık. Her an bitti bitecek endişesi ile gözüm ekrandaki göstergedeydi, "Kaç kilometre gider, şarjımız biter mi?" diye şoförümüzü darlayıp durdum.



Before Sunset, her sene bir önceki yıldan daha da iyi oluyor.

Özellikle bungalovlar da kalıp orada partileyip, yemek yemek en keyiflisi.

Seneye bungalov sayıları da artacak, şansınız varsa önceden yerinizi ayırtın. Her akşam 'Elefante' konseptinde kumsalda yer masaları kurarak yapılan akşam yemeği eğlencesi 'dinner party' konsepti de çok keyifli. Müzikler; biraz etnik, biraz disko ve kumda çıplak ayak salınmalık.

Alaçatı Köyiçi'nde kalmak isteyenler için Gaia tavsiye edilir. İçinde İstanbul'da kahveleri ile meşhur olan Voi var. Odalarından favorim ise loft olarak hizmet veren iki katlı olanlar. İçinde dev jakuzisi var, sevgilinizi, arkadaşınızı kapıp gidin.

Kahvaltı için de Cherie Alaçatı'nın yenisi. Serpme kahvaltı kafasından bunalanlar için inanılmaz omlet çeşitleri, kruvasanlar, pancake'ler var.

Barında akşamları kokteylinizi de yudumlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kahvaltı bowllarını mutlaka tadın.

Clavis Restoran da, Alaçatı'nın en hip mekanlarından olmaya aday. Açılışta her köşeden bir ünlü isim çıkıyordu.

Mekanın mimarı Pınar Hacıraifoğlu sayesinde burası da çok dinamik, eğlenceli bir adres olmuş. Açılış gecesinde Selin Geçit sahnede, Serhat Demiral da DJ kabinindeydi

Sevdiğim adreslerden biri de plaj olarak Momo Beach. Ekibin yöneticiliğini yapan eğlence sektörünün popüler kadın işletmecilerinden Elvan Karakimseli detaylarla mekanı daha da samimi bir adres haline getirmiş. Mekanın yaratıcısı Burak Beşer ve eşi Ece Akbulut'un enerjisi her köşede hissediliyor. Menü de yenilenmiş, ünlü şef Mert Şeran sürpriz lezzetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Eğlenceye, dansa, müziğe doymak için uğrayın.

Bir daha ki Çeşme turumda uğrayacağım çok adres birikti. Hepsini de notlarım arasına aldım!