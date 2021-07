Lüks çanta ve saatlerle paylaşım yapıp iade ediyorlar

Instagram öyle bir mecra ki herkes zengin, havalı ve her şeye sahip. 'Nasıl olabiliyor böyle?' diye düşünüp soruştururken, ilginç bir bilgi öğrendim. Meğer kiralık hayatlar yaşayanlar çokmuş... İkinci el lüks çantacılardan binlerce liralık çanta, ikinci el saatçilerden saat kiralayıp paylaşım yapıyor, sonra iade ediyorlarmış. Hatta bu şekilde otomobil paylaşımı bile yapanlar varmış.



Galerilerden alıp bir süre kullanıp değiştirenler, yazlık BodrumÇeşme ev projelerinde reklam anlaşması karşılığı "Ev aldım bu siteden" diyenler de cabası. Kiralık hayatlarını reklam karşılığı yapanlar çokmuş anlayacağınız. Bu karşılıklı fayda sağlayan bir yöntem olabilir ama gerçekte kim neye sahip, ne kadar gerçek bir yaşam sürüyor bilmiyoruz. Aman gördüğünüze inanmayın artık, her şey yalan olmuş.



'24.00'TEN SONRA GEL AMA PAYLAŞIM YASAK'

Yazlık yerlerde kulüpler gece yarısından sonra da açık ancak bir şartla; paylaşım yapmak yasak. Açık havada hizmet vermeyen bu kulüpler müşterilerinin zorlaması nedeniyle 24.00 sonrası da açılmaya başlamış. "24.00'te kapatıyoruz" denmesine rağmen mekanı terk etmeyenlerin ısrarı üzerine eğlencenin saati uzamış. Burada mekancılardan çok müşterilere kızmak lazım. İlk olarak ben de bu eğlence adreslerine gittim ancak kapalı alan fobim baskın geldiğinden erkenden orayı terk ettim. Şimdi size soruyorum; siz gönül rahatlığı ile bu mekanlara gidebilir miydiniz?



ARANAN KAN BULUNDU

Aslıhan Doğan Turan'ı kendi kanalını açması konusunda motive eden bendim biliyorsunuz. Hakkını da verdi doğrusu, yanılmadım. Küçük bir kamera ile Aslıhan, her hafta tüm yaşantısını büyük bir samimiyetle anlatan videolar çekiyor. En son da küçük oğlu Asil Aslan'ın doğum gününü vlog olarak yayınladı. Akıcı konuşması, hızlı ve atik tavrı ile aranan kanmış meğer; videoları da zaten yüzbinleri geçiyor, hatta milyon sınırına dayanıyor. Tebrikler!