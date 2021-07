MERT VİDİNLİ

Lüks markalar Bodrum'a konuşlanıp pop up mağazaları da açılınca, davetlerin ardı arkası kesilmiyor. Biz de en havalı kıyafetlerimizle boy gösteriyoruz. İlk olarak Serenay Sarıkaya'lı Bvlgari daveti, ardından Dior'un her çarşamba terasında düzenlediği alışveriş davetleri, Prada'nın pop up mağaza açılışının ardından Papermoon'daki yemeği, Louis Vuitton'un davet sonrası Novikov'daki buluşması... Kendimi Cote D'azur'da, St. Tropez'de hissettim adeta. Bu yaz Bodrum bir başka, ne aklım yurt dışında kalıyor, ne de İstanbul'da.







Peki bu lüksün ardında biraz da bohem takılmak istiyor muyuz? Tabii ki. Şaşalı hayatımızın hemen ardından Lucca'nın müziklerini yapan Memo Garan ile laflıyoruz... "Bilinen bu popüler adresler dışında nerelere gidebiliriz, bana biraz boho adresler önerir misin Memo?" diye soruyorum kendisine... Hemen top 5 adresini sıralıyor.







Ünlü barmen Kevin Patnode'nin açtığı, eski Ship A Hoy'un yerindeki The Swim Club plajı ziyaret edilebilir. Ritmo Zeytino; perşembeden cumartesiye haftanın üç günü açık olan bir gastronomi adresi; çiftlikten sofraya felsefesi ile sürekli değişen bir menü sunuyor. Kumbahçe'de yer alan Sloth's Home; şarap kavı ve suşi menüsü ile uzun saatler yiyip sohbet edebileceğiniz bir yer. Pab Bodrum; Pablo'nun barı olarak da biliniyor; Ortakent'te gastro pub ve plaj olarak hizmet veren bir adres. Menüsündeki burgerini mutlaka mideye indirin. Son adres ise Açık Mutfak, burası da Gümüşlük'te yer alıyor. "Alışılmış restoranlardan değiliz" diyen mekanın en eğlenceli akşamları da kadınlar meyhanesi. Mezeleri şahane, Zeki Müren'li Müzeyyen Senar'lı akşamlarında keyifli uzun yaz akşamları yaşanıyor...







ÇANTALAR KARIŞTI FOYALAR ORTAYA ÇIKTI!

Influencer yani sosyal medya fenomeni iki kadın, şans eseri aynı model çanta ile bir davete katılıyor. Çantalarını da poz verdikleri anlarda bir köşeye koyuyorlar. Davet esnasında sohbetler ediliyor, storyler atılıyor, sonrasında mekandan ayrılıyorlar. Ve o arada çantalar da karışıyor. Yolda bu durumun farkına varan fenomenlerden biri panikliyor çünkü takıp çıktığı çantanın hem kendine ait olmadığını görüyor, hem de sahte olduğunu iç kumaşından, baskısından anlıyor. Diğer fenomen durum çakıldığı için panikte ancak havasından da ödün vermiyor. Buluşup çantaları değiş tokuş yapıyorlar ancak olan oldu bir kere, dedikodu da haliyle yayıldı. Hanımefendinin de adı Çakmacı'ya çıktı bir kere. Tabii sonuna kadar inkar moduna geçiliyor ya neyse... Siz siz olun böyle durumlara düşmeyin.







KRİPTO PARTİSİNE GİDER MİSİNİZ?

Şu sıralar ilginç davetler alıyorum. Bunlardan en ilginci de bitcoin partileri. Kripto para piyasasında hizmet veren şirketler, bilinirliklerini artırmak için böyle davetler düzenliyorlar. Bense böyle bir davet duyduğum anda topukluyorum. Onca bitcoin vurguncusunun haberinin yapıldığı şu dönemde daha fazla mağdura gerek yok öyle değil mi sevgili okurum? Ben eski kafalı olabilirim, 'Mert amma korkaksın' da diyebilirsiniz bana. Ama kripto borsalarında çok kazanırım inancıyla para kaybeden çok arkadaşım var, temkinli olmakta fayda var.