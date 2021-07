MERT VİDİNLİ

Geçtiğimiz günlerde bir çift arkadaşım buradan Göcek'e, Marmaris bölgesindeki teknelerine gitmek istedi.

Karayolu yerine kısa sürede helikopterle seyahat etmek isteyen çift, uygun bir helikopter bulamadı çünkü hepsi rezervasyonlu, tıka basa dolu.





Fiyatlar da uçmuş gitmiş; gidiş dönüş 15 bin Euro. Ama helikopter yok. "Bu fiyatı veren var mı?" derken öğrendim ki gerçekten varmış sevgili okurum.

Hangisi gerçek hayat yoksa her şey paralel evrende mi gerçekleşiyor?





BODRUM SUSHİ CENNETİ

Asya mutfağı Bodrum'u adeta ele geçirmiş gittiğim her mekanın menüsünde mutlaka sushi var. Wu, Novikov, Hakkasan, Ioki, Zuma bunların arasında en lezzetlileri. Ancak menüye sushi koymuş olmak için koyan restoran da çok. Lahmacun, pide önderliğindeki menülerin yerini sushi'nin alması da manidar bir durum. Ben soya sosuna, pirince o kadar doydum ki sorarım mekanlara nerede tencere yemekleri, nerede sarmalar?





AĞZINA KADAR DOLU

Sosyal medyada haklı serzenişi ile Melda Kamhi Kosif dikkatimi çekti. 30 yıldır Bodrum'a geldiğini bundan önceki yazlarda Yalılavak-Türkbükü arasını bir saatten fazla bir sürede gittiğini, kendi çocukluk zamanında bir başına yan koydaki oteline yürüyerek gidebildiğini ama şimdilerde aynı güven ortamının olmadığını söylemiş.

Bir an için ben de o yıllarımı hatırladım yaz akşamlarında hepimiz küçük çocukken gece geç saatlere kadar sokakta kalsak bile korkmaz endişelenmezdik.

Şimdi buralar o kadar korku salıyor ki çocukları site dışına çıkarmak imkansız.

Tüm anne babalar bundan şikayetçi. Halen inşaatlar, tadilatlar devam ediyor. Gece geç saatlerde 30 yaşındaki adam olan ben bile Yalıkavak'ın karanlık sokaklarında korkuyorum. Gerek su kaynakları, gerek olmayan alt yapının yarattığı sorunlar, evimin bulunduğu koydaki denizin pisliği adeta mandalina kokulu Bodrum gitmiş dev bir şehir inşa edilmiş durumda. Teknolojinin zayıflığını katmıyorum.

Ne telefon çekiyor, ne de internet hızı tatmin ediyor.

Umarım bu durum bu yaza özgüdür ve her şey toparlanır.

Bir de harcamalar var tabii lüks restoranda en az bin lira harcamak zorundayız.

Her mekanda kişi başı minimum cepten çıkan bu.

Elbet uygun hesaplı işletmeler de vardır ama popüler kültürün kıyısında dolanmanın bedeli bu. Bir de kabana almak istiyorsan, 'Bir locam olsun' diyorsan en az 5 bin lirayı gözden çıkarmalısınız.

Ben bu bayramı evimin sınırlarında klimanın altında geçiririm yoksa tatilimin bir çok yaza oranla maliyeti fazla olacak.



RUSLARIN PARTİLERİ, MEKAN KAPAMA DAVETLERİ KONUŞULUYOR

Geçtiğimiz günlerde aradığım bir çok mekan, 'Özel bir davet için kapalıyız' cevabı verdi.

Konuyu sorup soruşturunca Azeri, Rus, Orta Doğulu turistlerin kendi eğlencelerini de mekana taşımak istediklerini sevdikleri yemekleri, müziği ve dekorasyonu da cabası.

Bir mekanı full kapamak hele ki yaz sezonu iddalı hareket, bakalım daha neler duyacağız?

Sanırım bizden daha çok zengin turistler tatil bölgelerinin tadını çıkarıyor ne dersiniz?