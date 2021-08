Yangınlardan ders almadık her yer çöp içinde

Yaklaşık iki haftadır gündemimiz ülkemizde yaşanan orman yangınları. Tam bitti, kontrol altına alındı derken bazı yerlerin ufak ufak alev aldığını duyuyoruz. En son Bodrum Gümüşlük'te çıkan yangın bizleri korkuttu. Peki yaşanan onca yangına, kaybedilen yüzlerce cana rağmen ders aldık mı? Hiç sanmıyorum...



Geçen gün sabah saatlerinde Bebek sahilde yürüyüşe çıktığımda park ve bahçelerin çöp yığını içinde olduğunu gördüm. Cam şişeler, sigara izmaritleri ve daha ne ararsanız... Şu an bu yazımı yazarken önümdeki arabamdaki şoför, içtiği sigarayı camından çim alana doğru fırlatıyor. Toplumsal bilincimizin geliştiğini hiç mi hiç düşünmüyorum. Sosyal medyada esip gürlesek, birbirimize duyar kassak da bu devran böyle gelmiş böyle gidecek.



İLK RANDEVUDA BUNLARI ASLA YEMEYİN!

İlk başta Los Angeles, ardından New York ve sonrasında Amerika'nın başka birçok şehrinde karşımıza çıkacak yepyeni bir kafe konsepti ile karşınızdayım. Şöyle ki; bu konuda bir flört uygulaması başrolde. Orada biraz muhabbet edenler, sonra uygulamanın canlı canlı kaynaşma adresi olan özel kafelerinde buluşuyorlar. İsterlerse öncesinde uygulamada sohbet edip sonra görüşüyorlar, isterlerse de çat kapı gidip barda oturup orada yeni kişilerle tanışıyorlar. Menü de oldukça manidar. Örneğin flört yemeğinde yenmemesi gereken hiçbir şey yok. Salatanın içinde maydanoz mu? İşte o yok.



Çünkü dişinize yapışma ihtimali çok yüksek. Peki şöyle bir hatırlayalım, ilk randevu da neler yenmemesi gerekir?

■ Kılçıklı balıktan uzak durun, ayıklama işi ciddi bir süreç ve ağzınıza gelen bir kılçığı geri çıkarmak mide bulandırıcı olabilir.

■ Dev yeşillikleri olan salatadan da uzak durun, ince kıyım isteyin. Otluyor gibi gözükmeye gerek yok.

■ Susamlı yiyecekler de istemeyin, dişinize yapışacaktır.

■ Soslu yemeklerden de uzak durun, etrafa sıçratma olasılığınız yüksek, aman aman.



'KIZLAR KOŞUN ET ADAM GELDİ'

'365 Gün' isimli filmle gündemimize giren, iddialı sahneleri ile kadınlarımızın radarındaki bir oyuncu olan Michelle Morrone İstanbul'daydı! Kendisi bir Brad Pitt değil, Chris Hemsworth hiç değil. Ama sosyal medyada kızlar çığlık çığlığa. 'Et adam İstanbul'da, kızlar koşun' paylaşımlarını görünce ben de didikledim elbette. Kendisi bir kliniğin davetlisi olarak gelmiş.



Klinik Hollywood gülüşü, yani diş hekimliğinde popüler. Kaç bin Euro cebe indirdi bilinmez ancak güzel bir sosyal medya reklam anlaşması olmuş. Bu arada Nusret'te de yemek yemiş, Swissotel Roof'da eğlenmiş. Ufak bir İstanbul turundan sonra da memleketine geri göndermişiz...