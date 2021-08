Gökyüzünde yıldızlar yerine reklamlar izlenir mi?

Elon Musk'ın 2022'de uzaya fırlatacağı uydu sayesinde gökyüzünde reklamlar görecekmişiz. Ve reklam alanı da kripto para ile alınabilecekmiş. Düşünsenize romantik bir akşamınızda sevgilinizle gökyüzündeki yıldızlara bakıyorsunuz ve yıldızlar yerine reklamları izliyorsunuz. Ya da şehrin tüm billboardlarına yeni albüm fotoğraflarını koyduran ünlü bir sanatçının bol fotoşoplu yüzünü göreceksiniz. Çok korkunç, özgürlük kısıtlayıcı. Bu fikir teknoloji meraklılarını heyecanlandırabilir ama beni hiç cezbetmedi.



İstanbul'un konuşulan balıkçısı!

Alaçatı'nın sevilen restoranlarından Balıkçı Niyazi artık Sea Salt adıyla dört mevsim İstanbul'da. Ortaköy Feriye'nin içerisinde açılan ve şu sıralar gezginlerin en çok merak ettiği bu balıkçı, Nupeople'ın yeni üyesi. Şöyle bir hatırlarsak... Nupeople; Backyard, Backbar ve The Stay Otelleri gibi birçok popüler mekanı bünyesinde bulunduruyor. Menüsü de alengirli, süslü püslü yemeklerden değil; sevdiğiniz, bildiğiniz balıkçı mezelerinin en lezzetli versiyonlarından oluşuyor. Ajandanıza mutlaka not edin...



Eylül düğünleri telaşı başladı

Yaz tatilimin son günlerindeyim... Bodrum defterini kapatacağım, peki buralarda neler oluyor?

Ünlü ressam Haluk Akakçe'nin eserlerini görmek için Bodrum Zai'deyiz. Sanat tutkunları da koşarak gelmiş. Davetin en merak edilen ismi Şeyma Subaşı; tüm kadınların gözdesi olmuş durumda. Hepsi de beni köşeye sıkıştırıp, "Anlatsana Şeyma'nın hayatında neler oluyor?" diye soruyor.

Mandarin Oriental içerisinde yer alan Lucca by the Sea yine dolu dolu. Burcu Esmersoy, Hande Erçel ve cemiyet hayatının tanınmış birçok ismini orada görebilirsiniz.

Bodrum'daki muhabbetin konusu da hep aynı: "Biz bu yazdan hiçbir şey anlamadık." Gerçekten öyle. Tam eğleniyoruz, keyfimiz yerinde derken bir felaket yaşıyoruz. Bakalım bizi nasıl bir sonbahar bekliyor?

Bir de Eylül düğünlerine hazırlık yapanlar, yazın aldıkları kiloları vermek için Şeyda Coşkun'un kapısını çalanlar var. O yüzden şehre dönüşler de başladı. Malum sonbaharın ilk düğünü Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın... Ben de panikteyim. Hem smokin provam var, hem de zayıflama kutuları ile gerçek yaşama geçiş yapmalıyım.



Z Kuşağı'nın beklentisi ne?

Sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe evriliyor, trendler ve kullanım biçimimiz değişiyor. Kardashianların gösteriş çağı da sona eriyor. Artık moda, güzellik, yaşam tarzı konusunda alabileceğimiz tüm bilgiyi aldık, o yüzden ilgi de çekmiyorlar. En çok da Instagram'da kıyafetinin linkini verenden, makyajının detayını anlatan kızlardan yaka silktik. Yeter! Hepsi de birebir aynı, kendilerini tekrarlıyorlar. Şimdi zaman genuinfluencers olma dönemi. Yani insanları bilgilendirmek, gerçek ve kıymetli bilgiyi paylaşmak önemli. Ben de kendimden sıkıldığım şu dönem Instagram kullanma biçimimi değiştireceğim. Bakalım nasıl tepkiler alacağım göreceğiz...