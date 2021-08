Yazın ortasında Kapadokya

Benim için Kapadokya tatili balon turundan, peri bacalarından, yer altı şehirlerinden ibaretken, bu yaz bölgenin bambaşka bir yüzüyle tanıştım. Burning Man'i aratmayacak nitelikte, yurt dışından birçok festival meraklısının ve müzikseverin katıldığı organizasyonlara imza atıldı. İlk olarak temmuzun son haftası ünlü DJ'ler geldi. Üç gece düzenlenen bu partilerde Damian Lazarus ve Oliver Koletzki gibi ünlü isimler çaldı. Şimdi de 26-29 Ağustos'ta Beyond Kapadokya düzenleniyor.



ÜÇ GÜNLÜK DENEYİM

Bu festivalde bir tek müzik yok. Konsept partiler, katılımcıları bir araya getiren yemekler, iyi yaşam bilincine dair aktiviteler olacak. Önde gelen DJ'ler elektronik müzik performansı sergileyecek. Bu üç günlük deneyimin adı da 'Kapadokya'nın Kayıp Krallığı.' Bu büyüleyici ortamın dünya gezginleri tarafından deneyimlenmesi "Acaba Burning Man gibi klasikleşen festivallerin adresi Kapadokya olur mu?' sorusunu akla getiriyor. Kim bilir Coachella gibi festivallere yeni bir rakip gelir!



Kapalı mekanlara aşısızlar giremez!

San Francisco'da belirli iç mekan etkinliklerine katılım için Covid-19 aşılarının tamamlanmış olması zorunlu kılındı. Haberi aldıktan sonra gözüm hemen Türkiye'ye kaydı. Sinema, konser, AVM girişleri, okullar, iş yerleri gibi birçok yerde aynı kararın uygulanacağı bugün yarın açıklanacaktır. Bu kararı destekliyorum. Aşı karşıtı olan tanıdıklarım şu an çok ağır bir şekilde koronavirüsle boğuşuyor. Böyle bir ortamda aşı olmayanların elini kolunu sallayarak her yere girip çıkmasını doğru bulmuyorum. Siz siz olun aşınızı mutlaka olun!



Zarafet eğitmenleri rağbet görüyor!

Çocuğunuzu özel okullarda okuttunuz, sporu sevdirdiniz, grup aktivitelerinde aktif olması için gereken ilgi alakayı gösterdiniz. Bir tek zarafet kısmı eksik kaldı. Bunun için şu sıralar saatline binlerce lira ödenip özel eğitmenler tutuluyor. Üniversite eğitimi sonrası aile terbiyesi olarak gördüğümüz bu sosyal kuralların tümü birkaç ay içerisinde öğretiliyor. Bu derslerden birine konuk olarak gideceğim ve detayları sizinle paylaşacağım. Bakalım sosyetik kızlar neler öğreniyor!



Gossip Girl'ün yeni versiyonunu beğendiniz mi?

Benim cevabım: Ehhh çok sarmasa da boş zamanlarınızı değerlendirmek için izlenebilir. Bir oturuşta altı bölümünü bitirebileceğiniz geçmişteki versiyonu ile hiç alakası olmayan bir yapım. Dizi ağırlıklı olarak sosyal medya kullanımı üzerinde ilerliyor. Ve dizide Z kuşağının 'makyaj tüyosu paylaşarak zengin olmak varken, kim takar okulu' bakış açısı da (benim gibi her kuşağa hakim birine bile) oldukça zorlayıcı ve düşündürücü geliyor. Acaba bizim okullarımızda da benzer durumlar yaşanıyor mu? Eski versiyonunda karakterler varlıklı olsa da kendilerini bir yere getirmek için çalışırdı. Yeni versiyonda ise en önemli kaygı Instagram'da takipçi kaybetmemek ve influencer'lıkta başarılı olmak. Bakalım siz de izlediğinizde Z kuşağının beklentilerine adapte olabilecek misiniz?