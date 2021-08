Londra’da ne yaptım?

Şu sıralar Londra yani İngiltere Türk vatandaşlarını kırmızı listede tutuyor. Yani ülkeye girişi yasaklıyor. Şartlar böyle olunca on gün öncesinde Türkiye dışında bir yerdeyseniz sizi kabul ediyorlar. Ben ve arkadaşlarımda da bu şartlar altında ülkeye giriş yaptık. Aksi halde sizi on gün seçeceğiniz bir otelde karantina altına alıyorlar. Bir nevi ev hapsiniz oluyor.



Ya evde olmayı kabul edecektim ya da on gün yurt dışında kalmam gerekiyordu. Ben de bu zaman kaybının gereksiz olduğunu düşünüp ülkeme geri döndüm. Tabii oradayken bir çok mesaj geldi 'Nasıl girdin ülkeye?' diye? Rahat olun arkadaşlar, girmemle çıkmam bir oldu. Zaten bir kaç güne kalmaz amber list'e gireceğiz yani bizlere kapılar açılacak. O zaman bol bol Londra sokaklarında yürüyebilir, alışveriş yapabilir yeni restoranları keşfedebilirsiniz.



Hızlı testler yapılmalı

Yunanistan'da uygulanmaya başlayan hızlı test kuralını çok sevdim özellikle sinema, tiyatro ve müzelere girişte zorunlu kılınmış. Bayıldım! Gezginler de derin bir oh çekebilir, 'Yunanistan'a geçeyim komşuda tatil yapayım, Mykonos mekanlarında coşayım' diyenler güvenle hareket edebilir. Bir benzerini Londra'daki bir gecelik konaklamamda yaşadım.



Kaldığımız otelden çıkarken beş dakika içerisinde sonucu veren hızlı testten olduk ve sonuç kocaman bir negatif. Cep telefonumuza ve mailimize kısa sürede cevap gelince de otelden dışarı çıkabildik. Bir benzeri burada kalabalık etkinliklerde de uygulanabilir. Bakın önümüz eylül, sarı yazın mevzusu çok olur; daveti, düğünü, partisi gırla. Markalara ve etkinlik yapacaklara sesleniyorum endişe etmeyin kapıya bir hızlı test ekibi koyun ve girişleri öyle yapın. Biraz masraflı ama sağlığımızdan önemli mi?



Yer bulmak çok zor

Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre Kuruçeşme Mandarin Oriental içerisinde yer alan Novikov'da şu sıralar yer bulmak imkansız. Düşünün hiç bir reklam çalışması, influencer ağırlaması olmadı hatta mekan sosyal medyada hiç yer almadı. Ancak markanın Londra ve Bodrum başarısından sonra İstanbul'da başarılı olması kaçınılmaz bir gerçek. Şimdiden şehrin gezginlerine afiyet olsun.



Tabii otelin konumu ve uzun süredir beklenti yaratması da ayrı bir mevzu. Otel odalarının standart fiyatı eylül'de 800 Euro'dan başlıyor. Restoranın dışında Novikov'un havuz barında kokteylinizi yudumlamak çok ayrıcalıklı ve de herhangi bir masaj ritüeli çok rahatlatıcı. Şehirde tatil kafası yaşamak isteyenler bu yeniliği deneyimleyebilir.