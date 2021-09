Bodrum ve Çeşme’den sonra Dalyan’da nefes aldım

Bu yazın en popüler turizmi, villa turizmi oldu... Özellikle Dalyan-Göcek etrafında bu işi yapan çok kişi var. Birbirleri ile de kıyasıya rekabetteler. Ben de geçtiğimiz günlerde Dalyan merkeze 10 dakika mesafede yer alan böyle bir villa kiraladım. Burayı Instagram'da keşfettim...

Dağın yamacında, doğal su havuzu olan iki dev odalı, camdan bir ev. Size özel dört dönümlük bir arazide gözlerden uzak doğanın kucağında yaşadığınız bir cennet bahçesi burası. Topladım bizim kızları, hemen ışınlandım. Tüm gün size hizmet eden, bir telefonla yardımınıza koşan evin çalışanı ile de işiniz kolaylaşıyor.

Evin bahçesindeki bisikletlerle de on dakika içerisinde Dalyan merkezdesiniz...



KANALDA TEKNE TURU YAPIN CARETTA CARETTA'LARI SEVİN!



Dalyan nasıl bir yer, biraz anlatmak istiyorum size...

Burayı özellikle sonbahar için tercih ettiğinizde bölgenin çok kalabalık olmadığını göreceksiniz. Bölgenin ev sahipleri İngiliz ve Hollandalı, zamanında buraya bol bol yatırım yapmışlar.

En havalı, sizi Capri'deki mekanlara götüren La Boheme, Dalyan'ın en dikkat çeken lezzet durağı. Mekan sahibinin adı da Dalyan. Kendisine rica edin, sizi kanalda tekne turuna çıkarsın. Gün batımında harika fotoğraf kareleri çıkıyor.



Bölgenin plaj olarak tercih edilen adresi de Kargıcak Bay. Yollar biraz engebeli ama bu, oranın daha tatlı bir kitle tarafından tercih edilmesini sağlıyor. Mekanı yaratanlar ise kurumsal hayattan sıkılan bir çift: Orçun Dündar ve Büşra Can. Plaja varır varmaz hemen kendinize bir narlı mojito sipariş edin. Yemeklerden ise favorim asma yaprağında hellim ve mücver. Şanslıysanız bazı günlerde canlı müzik performansı da oluyor. Bizim gittiğimiz tarihten birkaç gün önce Jabbar sahne almıştı. Ayrıca mekanın hemen arkasında organik bahçe ve çadır alanları var. Hem de lüks ve konforlu.

Zamanın durduğu bu mekandan sonra bir gününüzü de Akyaka'ya ayırın. Aracınızla tam yarım saat mesafede bulunan sörfcülerin adresi ise favorim. İz Tuzu'ndaki Caretta Caretta Rehabilitasyon Merkezi'ne de mutlaka uğrayın. Orada sakatlanan, tedavi altında olan carettalara sevgi gösterin.

Bu arada bölgenin narları meşhur, kilo kilo alıp evinize götürün, misafirlerinize kokteyl hazırlarsınız.



24 SAATTE AKYAKA TURU



Modern bir kahveci arıyorsanız, Lemon Grass, yemyeşil dekoru ile tam uğramalık. Soğuk kahveleri ve şekersiz limonataları leziz.

Olive Farm, organik bir mağaza. Zeytin ve zeytinyağından yapılan her türlü ürün var. Masaj yağından sabuna kadar ihtiyacınız olan her şeyi arabanızın bagajına koyun.

Azmak nehrinin hemen kıyısında yer alan Küçük; bölgenin en yeni yaşam alanı. Karavanlar, evler, meditasyon alanları var. Workshoplar da yapılıyor.



Space, hemen Küçük'ün karşısında, DJ performansı yapılan bir adres. Geleni, gideni çok.

Yengeç, şu aralar deniz mahsulleri için Akçapınar'da yer alan salaş bir lokanta. Yemekleri mekan sahibinin eşi hazırlıyor.

Yucca'da bungalow cinsi evler var. Kahvaltı için gidilebilir.

Akşamları ise Riders Inn'in barında takılabilirsin.