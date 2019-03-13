ÖMER KARAHAN

Geçtiğimiz cumartesi günü Turkish Kovboy başlıklı bir haberimiz yayınlandı GÜNAYDIN'da. Bana ait haberde, Ahmet Aslan'ın Avrupa sokaklarında mahmuzlu kovboy çizmesi ile dolaşırken bir fotoğrafı vardı.

Haber sonrası Aslan, gece yarısı bana "Turkish ifadesi yanlış, doğru olabilmesi için kişinin Türk olması lazım.

Bir şey yazarken bir gerçek üzerine kurmanız gerekmez mi?' diye mesaj attı. Afalladım, 'Şaka mı bu?' dedim. Mesajı atanın Aslan olduğuna inanmak istemiyordum ısrarla!

Tunceli Dersim Hozatlı olduğunu bildiğim, son günlerde seslendirdiği türkülerle popülaritesini artıran Aslan, 'Türk' kelimesinden rahatsızlık duyuyordu.

Nasıl ya, böyle bir şey olabilir mi? Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arnavut, Boşnak, Gürcü, Abaza, gayrimüslim, Sünni-Alevi; bu topraklarda bulunan, doğan herkes Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olmuyor mu?

Böyle bir rahatsızlık gerçekten olabilir mi?

Aslan'a sorduğumda bana "Yanlış bilgiye sahipsiniz.

Hangi kimliğe sahip olduğumu sorarsanız; ben Almanım" diye cevap verdi. Aslan, haberin başlığında 'Anonim Kovboy' ifadesi kullanmamın gerektiğini de belirtti.

Kendisine, 'Kimdir?' sorgulamaları yapıldığında 'Zaza asıllı Türk müzisyen' tabirinin kullanıldığını, Tunceli'de doğduğunu, İstanbul'a üniversite için geldiğini, 1996'dan itibaren ise Avrupa'da yaşamaya başladığını hatırlatıp "Ülkemizi ret mi ettiniz?" diye sordum. "Aslı astarı olmayan bilgilerle, kim tarafından haber yapıyorsunuz?

Bravo, devam edin, başarılar" diye bir mesaj aldım.



FAŞİZAN TUTUM

Sen 51 yıllık ömrünün 30 yılını Türkiye'de geçir, sık sık ülkemizde hayranların ile buluşup konserler ver, devlet televizyonu TRT'ye çık, sonra da Türklüğünü, aslını ve ülkeni reddet! Nasıl bir anlayıştır bu! Umarım bundan sonra 'Kimdir?' gibi platform ve siteler;

Aslan'ın Alman olduğunun altını kalın çizgilerle çizip 'Anonim' olduğunu belirtirler.

Anadolu müziği yaptığını belirten bu Alman sanatçının sergilediği bu faşizan tutumu duysalardı, eserini seslendirdiği Nesimi, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş gibi ozanların, ustaların kemikleri sızlardı.